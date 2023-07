María Guardiola hace historia: ya es la primera presidenta de Extremadura

La popular culmina así el complicado camino que empezó el 28M y que terminará con el acto de toma de posesión. Más allá de pactos, su objetivo no cambia: mejorar la vida de los extremeños.

Es innegable que no ha sido un camino de rosas para María Guardiola llegar hasta el punto de este viernes. Después de unas complicadas negociaciones con Vox para lograr su apoyo (finalmente ocuparán una Consejería) la candidata popular ya pierde precisamente esa etiqueta para ponerse la de presidenta de Extremadura. Guardiola ya ha sido investida gracias a los 28 apoyos del PP y los 5 de VOX, logrando así la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura. El lunes será el acto de toma de posesión en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

Durante sus intervenciones la máxima dirigente popular de la Comunidad ha defendido su pacto final con Vox pidiendo a PSOE y Unidas Podemos que no se lleven las manos a la cabeza ni que se "envuelvan en la bandera postapocalíptica", ya que este acuerdo de gobernabilidad no supone ningún peligro para los derechos y libertades de los extremeños. Y es que, se lo hemos oído al propio Pedro Sánchez varias veces, llegar a un acuerdo para Gobernar no significa entrar en el túnel del tiempo y retroceder 50 años.

Debido a esto, ha propuesto a los partidos de la oposición que "pasen de pantalla" y se sitúen cuanto antes en ese papel de estar al otro lado. Además ha explicado que con su elección como presidenta de la Junta "no hay ningún experimento" y sí un cambio político que, al fin y al cabo, es el reflejo de la voluntad mayoritaria de los extremeños.

Vara comienza elegante pero se tuerce en el camino

Antes de Guardiola han ido interviniendo los diferentes representantes de los partidos. El orden lo marca como es habitual la cantidad de diputados que cada formación tiene en la Asamblea. El debate lo ha cerrado la nueva presidenta extremeña, que tenía dos opciones: o contestar uno a uno a cada formación o hacerlo en conjunto al final. La popular ha elegido la segunda.

El primero en tomar la palabra ha sido el que hasta ahora era máximo dirigente de la región. Un Guillermo Fernández-Vara que ve como pierde el cargo después de dos legislaturas al frente. El socialista ha comenzado elegante, deseando la mejor de las suertes a su rival al frente de su futuro gobierno, afirmando que, a pesar de ser la primera vez que lo presida quien ha perdido las elecciones en la región, será "absolutamente legítimo".

Sin embargo su discurso ha girado a la hora de hablar de Vox, remarcando que en el "más elemental sentido democrático" es un gobierno legítimo, ya que contará con la mayoría de los representantes del parlamento autonómico, pero que todo es gracias al acuerdo con los de Abascal. Además, en el momento del inicio de la intervención de Ángel Pelayo Gordillo (Vox) ha interrumpido el mismo para pedirle a la presidenta de la Asamblea que había que aclarar que Vox forma parte del nuevo Gobierno.

Tras esa interrupción, el representante de Vox ha iniciado su discurso de 30 minutos. Una parte de él dedicado a defenderse de la principal acusación que esta campaña recae sobre los suyos: la negación de la violencia machista. Lo ha hecho aprovechando para atacar al PSOE y recordarle que gracias a la ley del sí es sí los que han favorecido a agresores sexuales son ellos: "La violencia es violencia y debe ser castigada. Sus autores deben cumplir íntegramente sus penas, y no verse con sus condenas reducidas ni en la calle". Además ha ofrecido a Guardiola una colaboración en el gobierno de la región afirmando que seguro será "duradera, leal y eficaz".

Después han venido las intervenciones de Irene de Miguel, de Podemos (Unidos por Extremadura) y del grupo parlamentario popular, último en salir al estrado al ser el que propone a la presidenta, representado por Abel Bautista.

Finalmente, ha sido el turno de una María Guardiola a la que se ha podido ver llena de orgullo y, como no podía ser de otra forma, contenta y con ganas de ponerse ya manos a la obra. Y es que, más allá de pactos, el objetivo de Guardiola siempre ha sido el mismo: poder llegar al Gobierno para mejorar la vida de los extremeños.