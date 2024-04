La gran mentira de Sánchez sobre Feijóo mientras denuncia campañas de bulos

El presidente del Gobierno suelta en su entrevista de TVE que el líder del PP dijo que Begoña Gómez debería “quedarse en casa sin trabajar”, algo totalmente falso. Feijóo pide que rectifique

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado una turné mediática tras confirmar que seguirá al frente del Gobierno de España tras sus cinco días de reflexión, y ha comenzado por su televisión, nunca mejor dicho, TVE. En una entrevista con Xabier Fortes y Marta Carazo el presidente no se ha cansado de denunciar supuestas “campañas de bulos y pseudomedios”… pero el primero que soltado un bulo es él, en concreto sobre Alberto Núñez Feijóo.

Denunciar las falsas noticias mientras tú te inventas una en directo en prime time en la televisión pública. Eso ha hecho Pedro Sánchez con Feijóo, que al final de la entrevista afirmaba que el líder del PP “ha dicho que lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Yo trabajo por una España en la que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera por la carrera de su marido”.

Sin embargo, esta aseveración de Pedro Sánchez es un bulo, y tan sólo hay que buscar el corte en el que supuestamente Feijóo dijo eso. El líder del PP en una entrevista en La Brújula de Onda Cero, era preguntado por el periodista Rafa Latorre por si “abogaba por regular la figura de la mujer del presidente pues usted puede tener una mujer con una carrera laboral de éxito ¿No le va a pedir que deje de trabajar?”.

Feijoo no dijo que la mujer del presidente debería de haber dejado de trabajar. Pierde un poco de credibilidad iniciar una campaña contra la mentira y la desinformación con una falsedad. pic.twitter.com/4eD72jWxpb — Pedro del Rosal (@pedro_delrosal) April 29, 2024

La respuesta de Alberto Núñez Feijóo es clara: “no evidentemente”. El dirigente popular además explica su postura: “lo que pediría a mi mujer es que no aceptara contratos de la administración pública y que si tiene patrocinador para hacer su trabajo y resulta que esos esponsors son adjudicatarios de la administración pública no lo voy a consentir”.

Feijóo reflexionaba que “ninguna mujer de un presidente del Gobierno ha estado en la situación en la que está Pedro Sánchez y Begoña Gómez, e incluso hay parejas de presidentes que han dejado de trabajar para no generar ninguna duda”. “Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez si lo que quiere es proteger a su familia es dar explicaciones y no dar cartas a la ciudadanía y decir que esto es una confabulación de la extrema derecha y los medios de comunicación”, subrayaba el líder del PP. Pero Pedro Sánchez cambia sus palabras, suelta una falsa noticia y se queda tan tranquilo después de estar toda una entrevista presentándose como víctima de bulos y “fango”.ç

El propio Feijóo ha salido a denunciar el bulo de Sánchez sobre que su mujer se quede en casa. “Sánchez denuncia bulos mientras los lanza contra mí. Su Gobierno me acusó falsamente de dar ayudas a mi pareja y hoy él mismo miente. Jamás he dicho que ninguna mujer se quede en casa, tampoco la suya. En TVE no le han pedido que lo retire, pero hágalo. Rectifique”.