Puigdemont aboga por "las tres P" antes de dar el apoyo a Pedro Sánchez

La política española afronta la primera de las semanas decisivas que se van a suceder en los próximos días. Los 350 diputados elegidos en los comicios del pasado 23 de junio ya han ido recogiendo sus credenciales para asistir, este próximo jueves, a la constitución del Congreso, y a estas alturas, salvo la mayoría del PP en el Senado, nada hay demasiado claro.

Para conseguir la importantísima presidencia del Congreso, Pedro Sánchez ya tiene que negociar directamente con Junts, el partido que preside el prófugo de la justicia Carles Puigdemont, quien a primera hora de este lunes ya ha decidido intervenir. Lo ha hecho desde su propia cuenta de Twitter con un mensaje ciertamente críptico en el que no deja nada claro; si acaso, que se aviene a cualquier tipo de negociación.

Encarar una negociació a través de declaracions públiques no és la nostra opció. Potser per això, a mesura que s’apropen dies decisius, com aquest proper 17, creix el nerviosisme i puja la subhasta. I es disparen les especulacions.



Paciència, perseverança i perspectiva.