El PNV se revuelve tras la "sal en la herida" que Feijóo vertió sobre Esteban

"No nos van a llevar donde no queramos ir", clamó el pasado domingo el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en su discurso del Alderdi Eguna, la gran fiesta del partido con sus militantes. Pero, paradojas de la política, la réplica de Alberto Núñez Feijóo al portavoz peneuvista Aitor Esteban si ha llevado a Ortuzar a dar unas explicaciones que, tal vez, no tenía previstas.

Desde el propio Ortuzar a Aitor Esteban, pasando por varios dirigentes, se ha puesto a circular la tesis de la repetición electoral ante la imposibilidad de que Sánchez culmine la cuadratura del círculo de Junts, ERC, Bildu y PNV.

Ortuzar se plantó este jueves en la Cadena SER en una intervención que muchos en el PNV interpretan "en clave interna". Es decir, que Ortuzar se ha visto obligado a responder al contundente discurso de Feijóo en el que desnudó todas las costuras del partido del lendakari Urkullu. Costuras que tienen muy preocupado a un sector del PNV muy reacio al sanchismo y al que puso vez recientemente el exdiputado general de Vizcaya, José Alberto Pradera.

La profecía de Feijóo sobre el PNV. Guarden el vídeo. pic.twitter.com/GYt0NQojWm — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) September 27, 2023

En el Euskadi Buru Batzar (EBB), el reducido sanedrín que toma las decisiones, ha caído "como un jarro de agua fría" la réplica del candidato popular. Aunque algunos cargos medios, en privado, reconocen que Feijóo dijo "verdades como puños". "Sal en la herida", reconoció este jueves Ortuzar.

Feijóo tuvo el gesto de acercarse a saludar a Aitor Esteban tras su contundente réplica a su discurso.

Pero el presidente del PNV dijo más, en un mensaje muy nítido "para fuera y para adentro", resaltan a ESdiario fuentes peneuvistas. "Mañana votaremos que no, pero eso no quiere decir que el señor Pedro Sánchez tenga nuestro voto conseguido", advirtió.

Entre los peneuvistas se reconoce que la intervención de Feijóo ha "escocido" en la sede de Sabin Etxea porque se admite que en los últimos comicios el PNV ha contado con "voto prestado" procedente del PP de Alfonso Alonso, defenestrado en su día por Pablo Casado por negarse a suscribir el pacto con Cs que impuso entonces Génova 13.

Y los estrategas nacionalistas interpretan que en las elecciones autonómicas del próximo año e incluso en una hipotética repetición de generales el 14 de enero, ese voto prestado puede regresar al proyecto templado y transversal de Feijóo.

El propio lendakari Íñigo Urkullu lo ha reconocido este viernes en un desayuno informativo al analizar que el discurso de Feijóo sobre el PNV se debe "a un interés extraordinario" en torno a la formación vasca, quizá para "atraer para sí los votos" de abstencionistas que antes pudieran haberles votado, con la vista puesta en próximos procesos electorales.

Así que Ortuzar quiso este jueves reivindicar también su condición de partido "a mimar" para lanzar una advertencia a Sánchez. "El PNV y el PSOE somos viejos conocidos. Sabemos todos qué hemos hecho en el pasado y qué no hemos hecho también en el pasado, qué había que haber hecho y por ahí empezará nuestra conversación y nuestra negociación", dejó advertido.