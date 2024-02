El programa Only You de DS Automobiles suma 8 estrellas Michelin

El programa Only You Privilege de la marca de lujo francesa de automoción DS Automobiles, permite que sus clientes puedan vivir una experiencia de sensaciones gastronómicas a precio único.

El programa Only You Privilege de DS Automobiles continúa expandiendo su oferta exclusiva con una nueva selección de incorporaciones a su catálogo de restaurantes. Esta iniciativa, diseñada para brindar a los socios de DS experiencias únicas, cuentan con más de cuarenta establecimientos seleccionados en toda España. Estos restaurantes ofrecen no solo una deliciosa cocina, sino también un ambiente exclusivo que refleja la elegancia y sofisticación asociadas con DS Automobiles.

Este programa solo está abierto durante 3 años, pero solo para las personas que hayan comprado un vehículo nuevo de DS en España. Aunque tiene un límite de una experiencia al mes y una reserva por establecimiento durante ese periodo.

Mantener este catálogo de experiencias exclusivas es una tarea que requiere constante atención por parte de la firma. La empresa está comprometida a garantizar que sus socios puedan disfrutar no solo de una experiencia al volante de un DS, sino también fuera del vehículo, en cada momento de su vida. Por eso, el equipo de Only You Privilege no solo evalúa continuamente los establecimientos existentes, sino que también está en constante búsqueda de nuevas incorporaciones que superen sus estándares.

A partir de este arranque de año, el programa presenta diez nuevos restaurantes exclusivos, ocho de los cuales han sido galardonados con estrellas Michelin. Desde la capital madrileña hasta la histórica Sevilla, estos destinos ofrecen una vivencia culinaria que complementa a la perfección el lujo y el estilo de vida asociados con la firma.

Además de estas emocionantes incorporaciones, el programa Only You Privilege continúa ofreciendo una amplia gama de experiencias exclusivas para los socios de DS. Con un total de 44 restaurantes exclusivos y más de 84 hoteles Ruralka disponibles, los socios de DS tienen acceso a una variedad incomparable de opciones para disfrutar del arte de viajar con un coste mínimo.

Las nuevas incorporaciones:

Clos (Madrid)

La exclusiva bodega Clos, gestionada por el sumiller y restaurador Marcos Granda, ofrece una propuesta gastronómica única, con una cuidada selección de vinos que complementan a la perfección su oferta culinaria de alta cocina tradicional. Los socios del programa Only You Privilege pueden disfrutar de eventos exclusivos, invitaciones personalizadas y descuentos especiales, con un menú diseñado especialmente para la marca.

ABYA (Madrid)

ABYA es un espacio único que fusiona arte, cultura y gastronomía en el corazón de Madrid. Inspirado en América, ofrece una carta diseñada en colaboración con Aurelio Morales, que combina sabores auténticos con platos de alta cocina. Ubicado en la exclusiva calle de Jose Ortega y Gasset, ABYA invita a los socios a explorar un menú especial que incluye jamón de bellota, atún rojo del Mediterráneo y croquetas de caviar, junto con otras obras de arte culinarias.

Ajonegro (Logroño)

Este restaurante fusiona la cocina mexicana y riojana bajo el liderazgo del chef Jordi Cruz. Con una estrella Michelin, Ajonegro ofrece una experiencia gastronómica, con productos de temporada y una historia de amor detrás de sus paredes.

Rodero (Pamplona)

El chef Koldo Rodero presenta una visión de la cocina navarra contemporánea en su restaurante, reconocido con una estrella Michelin. Ubicado cerca de la Plaza de Toros de Pamplona, Rodero ofrece una experiencia culinaria creativa y técnica, destacando los sabores del producto navarro.

Alameda (País Vasco)

Este negocio familiar, reconocido con una estrella Michelin, es un destino obligado en Hondarribia. Con una taberna y un restaurante gastronómico, Alameda ofrece una cocina vasca auténtica y contemporánea, destacando los productos locales.

Alejandro Serrano (Burgos)

El chef Alejandro Serrano ofrece una experiencia culinaria única en Burgos. Inspirado en su formación en Bilbao y su trabajo en restaurantes de renombre, Serrano presenta una cocina con una fuerte personalidad y una estética excepcional.

RIFF (Valencia)

El chef alemán Bernd Knöller ofrece una visión creativa de la cocina mediterránea en Valencia. Con una oferta gastronómica única y productos frescos de la lonja, RIFF permite a los socios disfrutar de arroces y mariscos excepcionales.

La Finca Bobadilla (Granada)

Ubicado en el hotel Royal Hideaway La Bobadilla, este restaurante ofrece una experiencia culinaria única en un entorno histórico. Con una cocina basada en recetas tradicionales actualizadas, La Finca Bobadilla combina la elegancia del cortijo andaluz con platos de alta cocina.

Faralá (Granada)

Reconocido con un Sol Repsol, Faralá ofrece una experiencia gastronómica exquisita en Granada. Además de su cocina de alta calidad, los clientes pueden disfrutar de una visita a La Casa del Arte Flamenco para experimentar esta maravillosa danza.

Choco (Córdoba)

El chef Kisko García ofrece una experiencia culinaria en Choco, un restaurante vinculado al Valle de Los Pedroches y a la Andalucía rural. Con opción de maridaje, Choco invita a los comensales a una aventura para los sentidos, desde el hall hasta la mesa del comedor.