La IA acelera los ensayos clínicos y ayuda a descubrir nuevos medicamentos

La utilización de la Inteligencia Artificial (IA) para acelerar los ensayos clínicos y descubrir nuevos medicamentos se está iniciando y cada día se aplicará más y más a medida que se sepa usar y explotar su potencial.

Durante estos días, en Zaragoza, los expertos que han participado en la XXXIV Asamblea Nacional de la Agrupación de Investigación y Marketing Farmacéutico (AIMFA) han destacado que las aplicaciones de la IA son una realidad en la industria y están revolucionando el sector sanitario en todo el mundo.

Las organizaciones sanitarias más eficientes serán las que sean capaces de integrar la IA en su día a día, con el paciente como motor transformador del sector

Especialistas en innovación en salud presentaron ante más de 140 empresarios del sector farmacéutico cómo la inteligencia artificial se está usando para mejorar la rapidez y exactitud en el diagnóstico, adaptar los tratamientos y automatizar procesos administrativos, permitiendo a los médicos enfocarse en las necesidades específicas de sus pacientes.

Según Ricard Castellet, encargado de Digitalización de Gebro Pharma, los sistemas de inteligencia artificial tienen la capacidad de analizar grandes volúmenes de información con mayor rapidez y precisión que las personas, pudiendo ser de gran ayuda en la identificación de nuevos objetivos terapéuticos y en el diseño de medicamentos más eficaces a nivel molecular.

Castellet señala “las organizaciones sanitarias más eficientes serán las que sean capaces de integrar la IA en su día a día, con el paciente como motor transformador del sector”.

Aplicaciones eficaces de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud

En la reunión de AIMFA se presentaron diferentes éxitos de la aplicación de la IA en el área médica, tanto para hospitales como ventas.

Se expusieron programas destinados a mejorar la promoción de servicios de salud enfocada en los pacientes, que recopilan información personalizada y efectiva, y ejercicios terapéuticos dirigidos por estos sistemas inteligentes. Los asistentes tuvieron la posibilidad de conocerlos y profundizar sobre ellos.

En la exposición, Andreu Robusté, jefe de Investigación de Mercados e Información del Cliente en Sanofi, presentó Turing, un sistema de inteligencia artificial que asigna a cada comprador un conjunto de canales, contactos y contenidos adaptados a sus respuestas y preferencias.

Por otro lado, Carla de la Roja, Data Science and Data Tech Lead en Novartis, reveló otra herramienta de IA llamada "Next Best Action", que anticipa la acción más efectiva que podría tomar un vendedor para interactuar con un médico.

También, se mostraron aplicaciones de la Inteligencia Artificial rentables por José Luis Enríquez, creador de Telómera, en situaciones de urgencia, en unidades de cuidados intensivos y en el examen de fotografías médicas.

“Cuando se aplica inteligencia artificial en el sector de la salud, es importante no enfocarse solamente en disminuir los gastos de personal en los sistemas sanitarios, sino más bien en mejorar el bienestar de los pacientes y facultativos. Debe ser una herramienta que amplíe las habilidades de los médicos y colabore en la reducción de los costes indirectos,” enfatiza Enríquez.

"Cuando se aplica inteligencia artificial en el sector de la salud, es importante no enfocarse solamente en disminuir los gastos de personal en los sistemas sanitarios, sino más bien en mejorar el bienestar de los pacientes y facultativos"

Directiva recién elegida

En la XXXIV Asamblea de AIMFA, además del contenido científico, se llevó a cabo un cambio en la Junta Directiva. Antonio Ibarra (Grünenthal) asumió la presidencia en lugar de Irene Rodríguez (Abbvie), mientras que Carolina Tena (Ordesa) sustituyó a Ania Garrido (Ipsen) como secretaria y Juan Manuel Mulet (Novo Nordisk) reemplazó a Ibarra como tesorero. En la nueva Junta, Melánia Gómez (Lundbeck) continúa siendo la vicepresidenta.

Según Antonio Ibarra, ser el presidente de una entidad que cuenta con medio siglo de existencia es un orgullo y una oportunidad privilegiada, dado que se encuentra más repleta de perspectivas que nunca.

En la reciente reunión anual, hemos vuelto a concluir el alto provecho que brinda AIMFA a los especialistas del área farmacéutica, asistiéndoles para que se mantengan actualizados en cuanto a las últimas inclinaciones, por medio de la formación y el establecimiento de redes de contactos

Finalmente, durante la cena oficial de la Asamblea se entregaron los Premios AIMFA 2022, los cuales premian el trabajo realizado por las empresas farmacéuticas en la innovación de valores en los mercados de venta libre, hospitalario y de retail, además de reconocer los lanzamientos y campañas de visita médica más destacados.