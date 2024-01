¿Se descompone Vox?

Los de Santi Abascal no pasan por su mejor momento. Los líos internos de Vox proyectan una imagen al exterior de esa formación de descomposición incompatible con el mensaje ideológico de unidad que desea transmitir. Su Congreso nacional, celebrado este fin de semana, no parece que haya servido para cerrar heridas abiertas que siguen infectadas. Lo ocurrido en Baleares es una muesca más su desorden de puertas para dentro. Veremos si el 'guirigaray' verde no complica el gobierno del PP de Marga Prohens.

Y, además, ahora Vox se enfrenta al reto de las elecciones gallegas, lugar donde nada tiene que ganar y sí mucho que perder particularmente Abascal. Contrasta tanto “susto” con la claridad con las que expresa las ideas su representante en Madrid, Rocío Monasterio. Podrá gustar más o menos lo que dice, pero, claro sí lo tiene. Tampoco nadie podrá discutirle su coherencia a lo largo de estos años de compromiso con con un mismo discurso.

A.M. BEAUMONT