Bronca en las ondas: Ariza y Losantos se encaran por las acusaciones de Olona

El presidente de Intereconomía responde al comunicador de EsRadio después de su último y furibundo ataque a Santiago Abascal y a los recientes movimientos en el seno de Vox.

Federico Jiménez Losantos no se cansa de atacar a Vox y a todo lo que le rodea. Y no parece que se vaya a cansar. Este martes, sin ir más lejos, emitió en su programa de EsRadio unas declaraciones del presidente del partido, Santiago Abascal, en las que se quejaba de los ataques recurrentes que, a su juicio, soporta la formación.

Como no podía ser de otra manera, Jiménez Losantos se dio por aludido y soltó un monólogo de más de ocho minutos en los que insistió en sus objetivos predilectos: la secta El Yunque, la Fundación Disenso, el propio Abascal y, por supuesto, Julio Ariza, presidente de Intereconomía, la actual Toro TV, y claramente implicado en todo lo que se mueve en el entorno de Vox.

Losantos no deja títere con cabeza en VOX:



"Echasteis a los liberales, solo os quedan yunques"

"Tenéis a un grupo de jóvenes, mamarrachos, infovloggers y cretinos"

"Echastes a todos los que sabían leer y escribir, tienes a los Garrigas, que saben rezar, pero leer y escribir, no" pic.twitter.com/eKKZA3pdb5 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) January 24, 2024

En su intervención, Losantos ha reconocido, incluso, que hubo un acercamiento con Santiago Abascal previo a las pasadas Navidades, pero, por sus palabras, se puede extrapolar que aquello no salió demasiado bien.

A diferencia de lo que ha sucedido en otros ataques de Losantos al conglomerado mediático de Vox, en esta ocasión Julio Ariza ha preferido no callarse y ha contestado. Han sido escasos 2 minutos en el programa Dando Caña, el magazine matinal de actualidad de El Toro TV, en los que, de manera bastante recogida, ha adelantado que "Federico no va a conseguir que entre en la batalla. No tengo ganas de entrar en ninguna guerra".

Eso sí, Ariza ha dejado claro a sus espectadores que "todo lo que dice Federico es mentira" y le aconseja que "si tiene la más mínima duda en nuestras cuentas, que se vaya a un juzgado de guardia y denuncie".

Y el expolítico del Partido Popular ha acabado lanzando una pulla que, seguro, dolerá a Jiménez Losantos. "Cuando Bárcenas reconoció que había utilizado 440.000 euros de dinero negro, de la caja B del PP, para comprar acciones de Libertad Digital, nosotros mantuvimos una discreción y un respeto total hacia Federico y su empresa, que por cierto, la fundé yo con él", ha comentado Ariza.

"No digáis más mentiras. No voy a entrar una guerra ni siquiera teniendo en cuenta las atrocidades que dices de nosotros", avisa Ariza, que concluye relacionando parte de la bajada de oyentes de EsRadio con estos ataques a Vox y a su entorno mediático.