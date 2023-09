Feijóo, en su sitio

Un discurso soberbio el de Feijóo en su investidura. No dejó palo por tocar. Puso claro el acento en que el PP es la alternativa y si no gobierna es porque no le han votado para dar a los independentistas la amnistía y la autodeterminación. Además, colocó ante el foco que aquellos crean pueden dejar a los populares a un lado se equivocan, porque es la mayor oposición que ha tenido jamás España. Con el PSOE de Sánchez ha sido sangrante a la hora de analizar su indefinición ideológica actual.

A.M. BEAUMONT