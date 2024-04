El paripé de Sánchez: los autobuses contratados le delatan

Mira por dónde, después de criticar tantas veces a Pedro Sánchez, de llamarle actor consumado, político siempre preocupado por el marketing, político sin credibilidad, etcétera, esta vez sí desearía con todas mis fuerzas que el presidente no nos estuviese mintiendo, y que el lunes dimitiera. Pero, va a ser que no.

Espero que estos días que se ha dado de plazo fuesen un pacto con su partido para tener tiempo de organizar una transición en vista que es imposible convocar elecciones. Eso sería lo honorable. Cualquier otra posibilidad tendría consecuencias horribles para la imagen del líder del PSOE.

Lo deseo, además, no porque considere que la marcha de Sánchez sea lo mejor que podría ocurrirle al país (que lo creo). Espero que el presidente anuncie su dimisión el lunes porque no soy capaz de imaginarme a una persona que ponga algo tan vital como la familia de cebo por meras cuestiones electorales. Aunque, me temo que algo así es lo que está ocurriendo.

Con todo, de momento, prefiero negarme (hasta que se consume el engaño) a considerar siquiera que esto sea otro ardid publicitario de Sánchez para desviar la atención y coger impulso político. ¿Qué clase de persona es alguien capaz de hacer a su esposa portada de toda la prensa del mundo, ligada a la corrupción, por la mera cuestión de ganar algunos votos?

Pues bien, fuentes solventes me dicen que ya tienen en Ferraz hasta los autobuses contratados para apoyar al líder. Cuentan socialistas de pro que todo es un paripé, que Sánchez anunciará la próxima semana su continuidad, o sea, se trata de otra campaña publicitaria más del sanchismo. De verdad, ¿todo vale en política? Vergonzoso, inmoral. A.M.BEAUMONT