'House of Cards' estelar de Sánchez

Ahora que Xavi ha sacado al mundo futbolístico de la duda existencial anunciando que se queda en el Barça, llega Pedro Sánchez y nos sume en un mar de dudas. España, desde que el actual mandatario socialista sacó cabeza política, no gana para sustos. Vamos de crisis en crisis. Y cuando no las hay… se inventan. Atrás quedaron los tiempos aquellos en los que un Gobierno servía para dar seguridad y certidumbre. Precisamente, ahora, es desde La Moncloa donde nos tienen en un sin vivir permanente.

Con Sánchez la política es una serie de televisión en la que lo importante es tener a los espectadores enganchados a un guion lleno de sorpresas. He de reconocerles que a mí me gusta más Pedro Sánchez que Kevin Spacey para House of Cards.

De aquí hasta el lunes toca el capítulo del presidente herido, llorando por las esquinas, con su guardia pretoriana lanzando vivas a su paso, deshojando la margarita: me voy, me quedo, me voy, me quedo… Anda que si da la sorpresa y, al final, despechado, se marcha. Vaya susto para incondicionales como Patxi López y Miquel Iceta. Óscar Puente no ha dado la clave en X todavía. Muy raro todo. Demasiado. A.M.BEAUMONT