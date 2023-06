La líder del PP de Extremadura está en boca de todos por ser una mujer que defiende la palabra dada. María Guardiola es coherente. ¡Tierra trágame! Los extremeños, sin darse demasiado pábulo, son históricamente conquistadores. He de reconocer que Guardiola, me ha conquistado por su sinceridad y valentía. Eso sí, está echando un pulso difícil de resistir. Sin duda. Pero ese “extremeñismo” transversal y moderno que hace me parece muy atractivo para su región. Así la han apoyado.