La ultra izquierda siempre ha sido así. Ahora me separo y luego pido que los demás acudan a mi espacio para que no nos presentemos divididos a las elecciones. El resultado, claro, es igual también siempre: se dejan gente por el camino y van menguando hasta convertirse en grupúsculos. El PSOE sabe bien esto, de ahí su apoyo a Sumar y Yolanda Díaz para quitarse de en medio el dolor de muelas de Podemos. Divide y vencerás. A.M. BEAUMONT