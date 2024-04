Risto hunde Sánchez por su victimismo: "Qué duro. Casoplón, viajar en Falcon..."

El presentador de 'Todo es mentira' ha escrito su propia carta dirigida al presidente del Gobierno llena de ironía en la que Risto deja caer que la clave está en la situación de Begoña Gómez

Como no podía ser de otra forma, Todo es mentira ha arrancado su programa de este jueves haciendo referencia a la carta de Pedro Sánchez en la que anunciaba que reflexionará sobre su futuro como presidente del Gobierno tras las fuertes acusaciones vertidas hacia su mujer Begoña Gómez de un tiempo a esta parte. Y lo ha hecho con Risto Mejide contestando a la misma con su propio escrito. Una misiva llena de ironía en la que el presentador de Cuatro se mofa de la “complicada vida” de Pedro Sánchez como máximo dirigente del Ejecutivo español.

El programa ha arrancado con el publicista -papel en mesa, boli en mano y con voz en off- escribiendo esa carta de respuesta a Pedro Sánchez llena de intención y repleta de dardos. Hay que recordar que desde la serie de encontronazos con el ministro Óscar Puente, Todo es mentira pasó a esa lista de Moncloa de espacios poco afines al sanchismo. Lejos de rehuir ese enfrentamiento, desde el espacio vespertino de Cuatro parece que no van a enfriar las cosas y seguirán echando más leña al fuego.

Ejemplo perfecto de esto último es lo ocurrido esta tarde con esta carta de respuesta a la del líder del PSOE, al que se dirige en todo momento como “presi”: “Querido Pedro, estimado presi, amado líder. He recibido tu misiva, como cualquier de los 47 millones de españoles que tengan Twitter, con una extraña mezcla entre la sorpresa y la preocupación. Por un lado, te veo compungido, cabizbajo. Me atrevería a decir que circunspecto. No me gusta verte así, presi, no me gusta”.

Después Risto responde a esa pregunta que Sánchez hace en su carta y que tanto está dando de qué hablar: ¿Merece la pena todo esto?. Pues el presentador ha dedicado parte de su respuesta a enumerar las numerosas dificultades de ser presidente del Gobierno.

No quiero ni imaginarme lo que debe ser vivir en palacio, viajar en Falcon, desplazarse todo el día en coche oficial de aquí para allá, codearme con los poderosos, conocer a gente importante y tener hasta un casoplón de vacaciones. Y todo esto pagado por los españoles

Y para rematar, Risto apunta al verdadero motivo por el que Sánchez toma esta decisión y no antes, cuando existía la misma presión mediática que ahora salvo con una excepción: ahora en la ecuación está su mujer: “El presidente está triste, ¿qué tendrá el presi? ¿Una campaña de acoso de la oposición? No, porque eso ya lo tenía antes. ¿De los medios de la fachosfera? No, porque tú, presi, siempre has podido con ella. ¿Qué o quién ha cambiado, presidente? Ah, que ahora hay un juzgado que ha abierto diligencias contra tu esposa. Claro, eso sí que no”.

“No te pongas triste, presi, te pones triste cuando te enfadas. Cariñosamente, a jueves, 25 de abril de 2024. A partir de aquí, todo es mentira”, ha concluido Mejide su carta en respuesta a Sánchez antes de dar comienzo a un programa que, evidentemente, ha estado marcado por esta noticia.