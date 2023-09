El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, es un tipo echado para adelante. Se ha ido a Bruselas para negociar que el catalán, el vasco y el gallego sean lenguas oficiales en el Parlamento Europeo. Le han dicho los socios europeos: “No se preocupe, lo pensaremos hasta la eternidad”. Lo que es una forma, diplomática, de no decir no. Pero, para nuestro ministro es un triunfo total. Aquí, con nuestro Gobierno, el día y la noche es una cuestión relativa. A.M. BEAUMONT