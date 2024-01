Que restaurantes de Alicante suben, se mantienen y bajan

SUBEN

Las veladas literarias de El Maestral (ya van por la muy loable 66 convocatoria) que se vienen celebrando todos los viernes en este restaurante de renombre nacional, que fundara el maestro José Manuel Varó, probablemente el mejor cocinero alicantino del pasado siglo XX (Heinz Orth era alemán, residente en Moraira), intentando, y generalmente lo consiguen, unir gastronomía y tertulia, tal y cual hicieran los primeros restaurantes parisinos en época de Grimod de La Reynière, trayendo a renombrados y renombradas creadores/as de la prosa hispana, donde se habla de lo divino y de lo humano, incluyendo la literatura como mestizaje de ambos.

En esta ocasión será la periodista Andrea Reinosa quien presente a los ganadores del Planeta 2021, en novela escrita al alimón y firmada por Carmen Mola, seudónimo del triunvirato: Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, para que nos hablen de su nueva ficción, "El infierno" (situada su acción en el periodo isabelino y en la Cuba colonial del XIX).

El menú que nos transmiten para antes del coloquio: Caldo de perdiz con yema y torta de aceite, un Gazpacho de cerezas de Soutochao y unos Molletes de Écija con tasajo como entrantes; seguido de un asado de cochinatico (lechón) con salsa de champán. Para terminar, se servirán Postres imperiales de albaricoque al estilo de Dámaso el riojano, y macedonia de frutas tropicales con chocolate. Todo acompañado por un vino tinto exclusivo de la bodega Casa Sicilia 1707, titulado Suripanta. Y todo ello por 40 EUR.

Ya es triste que las cajas de ahorros (hoy tan fagocitadas) hayan perdido su antiguo fuelle y prestigio de antaño cuando traían interesantes circuitos temáticos con los mejores conferenciantes del momento; por ello no podemos sino alabar a la empresa privada, en este caso Vectalia, ocupándose al menos de una materia tan cultural, consumida y compleja como es la literatura. Ya les contaré, pero dejo crítica parte para el restaurante como tal en su día a día.

SE MANTIENEN

Conozco la casa madre, el recomendable Racó del Plá desde hace cerca de 40 años. Y siempre ha sido uno de los fijos. De mis fijos. La evolución inteligente manteniendo la base del gran Pepe Gómez de su hija Miriam y su sobrino Pepe, hace que siga siendo un espacio gastro con excelente barra, cocina tradicional honesta, buena bodega y excelente trato. Otro tanto podríamos decir de la Taverna del Racó del Plá, con José Juan Gómez al frente.

Tenía ganas profesionales y personales de conocer su nuevo espacio así que me acerqué a su nuevo restaurante, que aúna restaurante, la zona “delivery” de comida preparada y una ruidosa terraza (incluido un altavoz con música volumen tipo discoteca) de la que me levanté para comer en el salón, donde, por cierto, dije al reservar que quería comer y donde quedaban tres mesas libres. No vi barra, quizás no me fijé bien...

Bueno, paciencia, que hemos ido a ver qué tal lo hacen y disfrutar, pensamos.

Pedimos el menú con tres entrantes al centro para compartir, embutido (chorizo y salchichón) y queso. Correcto. Unos mejillones al vapor y una ensalada, sin mayor emoción, pero buenos. De principal nos ofrecieron un arroz a banda con tropezones. A mi compañera de mesa le gustó, yo me dejé la mitad en el plato. Una impecable naranja preparada con su golpe de Cointreau, canela... lo mejor de la comida. 55.90 € con dos cañas, dos copas de Legaris Rueda y dos cafés. Sala, bien... pero personalmente echando mucho a faltar a Pepe o a Miriam...

Hay otras opciones como su menú arrocero, 32 € más bebidas y café, menús de grupo 40/45 €, menú picoteo 28 €... o sus arroces más clásicos desde la referencia de la casa como es el arroz con pata, los melosos de pulpo... O su tradicional tapeo, los de la casa madre merecen la pena, desde las Gambas Orly, la anchoa del Cantábrico, los calamares andaluza... sus buenos ibéricos... La carta de vinos tiene unas 40 referencias sencillas.

En redes he visto que su nota es de 3.9/5. Yo se la voy a dejar en 7/10. ¿Volver? Por ahora cuando me apetezca ir... me dirigiré a la Calle Dr. Nieto en Alicante, donde mi querido Racó del Plá nos hará disfrutar de una excelente comida y pasar un buen rato... Y dejaremos que el nuevo de la Condomina se vaya asentando.

BAJAN

Los menús navideños

Una interminable lista de restaurantes y bastantes pescaderías, por no decir parte de la mayoría, que en estas pasadas fiestas navideñas ofrecieron y sirvieron marisco fresco, cuando en realidad era congelado, o como mal menor: refrigerado.

Como canta la samba criolla “no hay cama pa tanta gente”, pero “la gente” quiere ver reflejado en los menús que alegremente pagan a precios tan hinchados y volátiles como los propios globos del fiestorro, con mucho crustáceo, desde una hermosa langosta de las rías gallegas, cuando en realidad es canadiense o mozambiqueña; una gamba roja de Dénia, aunque pescaba en el Magreb; o una quisquilla dícese de la desembocadura del Segura en Guardamar cuando hace ya semanas que fue extraída mar adentro en Almería dejándola en la cámara frigorífica para que conserve apariencia y textura (que no sabor).

Justo antes de las fechas más señaladas en Navidades, e incluso en los entremedios, el personal se lanza al voraz marisqueo, y en los mercados el subidón de los precios resulta insultante por desorbitado en su determinismo: o lo tomas o lo dejas. Y digo tal, porque, aunque los pescaderos tienen la obligación de mostrar el etiquetado fehaciente de fecha y procedencia, muy pocos lo hacen e incluso mezclan fresco con descongelado. De ahí lo de que no haya en este caso “marisco para tanta gente”, pues las lonjas no dan para más y el mero hecho de tan memorables festividades, y, el que hay, se lo suelen llevar los grandes restaurantes que son los que durante todo el año abonan y consumen lo recién extraído por las barcas marisqueras, incluso el trato se cierra en el mar y por el móvil entre el patrón y el restaurador sin pasar por subasta.

Algunas organizaciones de consumidores deberían velar por la autenticidad, insistimos: zona de captura y fecha, porque el marisco bien descongelado y mejor elaborado, nunca llegará a la exégesis del fresco, pero también resulta manjar, quizás ocasional, para cubrir los tópicos alimentarios de cualquier celebración, empezando por nacimientos divinos y anuales, y acabando en lo que llamamos la BBC (bodas, bautizos y comuniones).