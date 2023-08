Sandro Rey pasa de pedir un programa a Telecinco a atacar a Cristina Tárrega

El vidente ha cargado contra varias caras de Telecinco, como Jorge Javier Vázquez, y también ha aprovechado para pedir un programa en la cadena.

Sandro Rey, el vidente que saltó a la fama hace ya más de una década por su participación en varios programas de televisión, ha reaparecido tras un largo tiempo alejado de los focos para cargar duramente contra algunas de las caras más reconocibles de Telecinco, pero también para pedirle un programa a la cadena de Mediaset.

Sandro Rey, que se hizo famoso por sus programas en la madrugada en La Sexta y que posteriormente fichó por los realities "Mira quién salta" y "Gran Hermano VIP" de Telecinco, desapareció de repente sin motivo alguno, aunque él tiene claro el por qué.

El vidente responsabiliza directamente a Jorge Javier Vázquez y la tertuliana de "Sálvame Deluxe" Belén Rodríguez de su desaparición: "Si hoy no estoy en Mediaset, es porque ciertas personas me cerraron las puertas. Hablo de Jorge Javier Vázquez y de Belén Rodríguez, por ejemplo. A mí ellos me vetaron de Telecinco.".

Estas acusaciones, que ha realizado el vidente en una entrevista a El Mundo, no terminan ahí, pues Sandro Rey incluso ha augurado un mal futuro para el presentador: "Cuando yo estaba en 'Gran Hermano', él decía que yo era la persona más mala del mundo. Pero aquí el único malo es él. Y ahora ahí está, en el sofá con la mantita. Le auguro un futuro largo allí". De la misma manera en la que cargaba contra Jorge Javier, lo hizo contra Belén Rodríguez, de quien dijo que es una persona mala y que fue ella quien le metió 'al congelador'.

Sandro Rey pide un programa en Telecinco y carga contra Cristina Tárrega

A pesar de haber cargado contra varias caras de Telecinco, el vidente tuvo tiempo de pedir un programa en la cadena de Mediaset. Actualmente presenta un programa llamado "El futuro en tu mano", un programa que "se emite en los canales nacionales de la TDT", aunque él está convencido de que podría tener mucha audiencia en Telecinco: "Si yo pudiera hacer mi programa de madrugada en Mediaset claro que lo haría. Estaría encantado y estoy segurísimo de que funcionaría".

Aunque también tuvo tiempo para cargar duramente contra Cristina Tárrega y su programa "La vida sin filtros": "Yo le garantizo a Mediaset que, si me llaman, yo logro hacer un programa de gran audiencia. No como el de Cristina Tárrega. Ese es un programa copiado de otros programas. Durará dos telediarios. Tiene un 8% de share. Es nefasto".