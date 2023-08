De concursante de Gran Hermano y estrella de Telecinco a vender cupones ONCE

Es una profesión tan digna y respetable como cualquier otra pero sorprende su nueva vida, un nuevo rol después de haber sido imprescindible en la prensa rosa y en los programas de Mediaset.

¿Se acuerdan de Raquel Morillas? Una concursante de Gran Hermano, en su tercera edición en el año 2022, que durante años fue una imprescindible de Telecinco (de colaboradora en programas como Crónicas Marcianas, Sálvame…) tras su paso por la casa de Guadalix de la Sierra.

Raquel, además, fue muy mediática ya que declaraba públicamente su homosexualidad y durante años fue pareja de otro personaje televisivo salido también de la factoría de Gran Hermano, Noemí Ungría, ambas coincidieron en esa tercera entrega, sin duda una de las más polémicas de la saga y que fue presentada por Pepe Navarro.

Con ella tuvo un trágico accidente de coche, hace ya 20 años, que le cambió la vida, dejándole secuelas físicas y psicológicas. El pasado verano Raquel Morillas, tras años desaparecida del foco mediático, concedía una entrevista al Deluxe. En el programa de Mediaset reconocía que sigue sin poder mirar fotos del pasado porque aún le sigue haciendo daño.

Sin embargo, gracias a la terapia se ha dado cuenta de que es algo totalmente normal "un psicólogo me dijo que era normal que me doliesen las fotos del pasado", contaba Morillas. Sabe que las secuelas del accidente son visibles en su desfigurado rostro "pero soy feliz, no estoy traumatizada ni nada", decía al programa ya extinto de La Fábrica de la Tele.

Raquel, que tuvo como compañero en GH a Kiko Hernández, contaba entonces en el Deluxe que ahora su vida ha dado un giro, alejada de los platós de televisión: “Trabajo en la ONCE vendiendo cupones. Es lo mejor que me podía haber pasado en la vida. Estoy encantada y me lo paso pipa con la gente”, decía muy orgullosa de su nueva profesión.

Y lo está. ESdiario ha localizado a Raquel Morillas en su trabajo, en una zona muy turística y costera de la provincia de Alicante. Ella vende cupones a la entrada de una conocida empresa de supermercados y atiende con una sonrisa a sus clientes. Da igual que sea invierno o verano, Raquel está a pie de calle, con una pequeña mesa, de pie y soportando los rigores del clima, estos días muy caluroso en la costa alicantina.

Actualmente trabaja en los turnos de la mañana y de la tarde y lo hace repartida en dos localidades muy cercanas a Alicante capital, ahora suple también (por las tardes) en turno de una compañera que está de vacaciones.

Raquel Morillas no perdona a Noemí Ungría

Casada desde el año 2020 se declara feliz y dice tener “la mejor pareja del mundo”. Todo lo contrario que durante su vida sentimental con Noemí Ungria. “No la he perdonado”, decía Morillas en el programa de Jorge Javier Vázquez. La última vez que se vieron fue en un juzgado. "Fue muy duro ver en una pantalla que me pedía seis meses de cárcel por maltrato familiar, cuando yo nunca le he hecho daño a nadie.

Raquel afirmaba que siempre que se acerca a ella pasa algo malo. "No sé nada de ella. He tenido muchas parejas, no ha sido la única mujer que ha pasado por mi vida. No me acuerdo nada de ella". aclaraba.