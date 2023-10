Una ex de Mediaset le pone ojitos a trabajar en Atresmedia o RTVE tras su salida

Una de las caras más visibles de Sálvame se sincera en una entrevista en Huffington Post acerca de las opciones en otras cadenas para seguir haciendo su trabajo

La televisiva Carlota Corredera ya no trabaja en Sálvame y tampoco está vinculada a Telecinco ni a La Fábrica de la Tele, así que tiene vía libre para fichar por cualquier cadena que le haga una buena oferta. ¿Será Atresmedia quien dé el paso? "Si me llaman, allí me tendrán", responde la que fuera presentadora de Sálvame hasta principios de 2022.

En una entrevista con Huffington Post, la Corredera ha comentado que "yo no sé si encajo o no en la línea editorial de Antena 3. No sé si encajo o no en TVE. Pero creo que soy una profesional y, al final, tienes que encontrar el proyecto en el que tú des lo mejor de ti y que ese proyecto también encaje contigo. Yo soy un soldado en la reserva; en cuanto me llamen, me iré a la trinchera", aseveró.

La presentadora gallega ha recuperadoebuena parte de su energía este año. Durante 2022, dice, estaba "en shock por tantas cosas que había vivido en los últimos tiempo": las innumerables críticas que recibió por apoyar a Rocío Carrasco, su inesperado adiós a Sálvame, su regreso a Telecinco con un programa que tuvo muy poca repercusión, su desvinculación de La Fábrica de la Tele (dado que decidió acogerse al ERE que también ha afectado a otros trabajadores de la productora) y su salida final de Mediaset. "Habían pasado muchas cosas, muchas desagradables. Nadie está preparado tampoco para pasar de cien a cero", razona la periodista, que durante años fue uno de los rostros más populares de Telecinco.

Carlota Corredera advierte a Mediaset q todavía hay mucho q contar sobre su fin en ‘Sálvame’: “Me pasaron cosas muy desagradables". 👇Nada más y nada menos en mi opinión que las que te merecías. Para amenazas las que recibíamos de ti los tele espectadores. RIDÍCULA. HASTA NUNCA🙋🏻‍♀️ pic.twitter.com/oQRqC7HhaC — Carito (@770carito) October 7, 2023

"Que apechuguen con sus decisiones"

Aunque prefiere no detallar los motivos por los que pasó a ocupar un segundo plano en la empresa, avisa de que "la verdad se está abriendo paso". "Creo que mi salida y el final de mi carrera como presentadora en Mediaset es una historia que tiene que ser reposada antes de ser contada". El código ético del grupo, dice, "es directamente censura", y si bien prefiere no cargar las tintas contra Telecinco por la crisis en la que está sumida, reconoce lo que es "evidente, público y notorio": "Mediaset está pasando por un momento muy malo, muy grave y terrible en cuanto a audiencias. Podría decir 'que se jodan' o ”les está bien empleado' o 'que no se hubieran cargado Sálvame', pero es que eso no solo no lo pienso, sino que además me haría sentir mal". "Ojalá salgan del pozo en el que están ahora", desea la presentadora antes de señalar a la cúpula de la empresa: "Hay una nueva directiva que ha tomado sus decisiones y tendrá que apechugar con ellas".