María Patiño se va de la lengua y confiesa todo su odio contra Carlota Corredera

Acaba de llegar de hacer 'las Américas' por su nuevo proyecto profesional y ha concedido una entrevistas muy especial... la de Socialité se ha confesado con su mayor enemiga.

Lo cuenta la revista Lecturas, recién llegada de México después de dos semanas intensas de grabaciones para su nueva andadura profesional en Netflix junto a Belén Esteban, Terelu Campos, Lydia Lozano, Kiko Matamoros y Kiko Hernández, entre otros. Lo primero que ha hecho María Patiño ha sido visitar el podcast Superlativas de Carlota Corredera.

Un reencuentro en el que ambas se han abierto como nunca hablando de los momentos más complicados que vivieron frente a la pantalla, que fueron auténticas enemigas. Patiño, relajada, se ha ido de la lengua y ha contado cómo ha llegado a odiar a Corredera.

Sin pelos en la lengua, la presentadora de Socialité no ha dudado en revelar a Carlota que le llegó a molestar su presencia. Todo ha venido a colación de la forma en la que la historia de Rocío Carrasco revolucionó la forma de entender la sociedad y el feminismo. "Hace falta un poco de pedagogía porque a mí me costó", confesaba María Patiño.

María Patiño contra Carlota Corredera

La periodista recuerda que se sintió "muy cuestionada" en infinidad de situaciones que la distanciaron no solo de Carlota sino también de otros muchos compañeros de Sálvame. "Quien eres tú para decirme que estoy equivocada. Yo recuerdo tener una distancia contigo y hasta me molestaba tu presencia porque era 'ya viene la lista de la clase'. Me sentía cuestionada por ti. ¿Esta señora quién es para decirme que tengo una educación machista?", contaba ante la mirada sorpresiva de su compañera.

Con la sabiduría que te da el tiempo pasado, María recuerda como llegó el momento en el que se paró a "escuchar, reflexionar y cambiar de opinión. A veces hay que bajar la cabeza y escuchar".

Sin embargo, tener toda la información a su alcance y hablar con expertos en la materia le llevó a entender esa lucha incansable por el feminismo con el que Carlota está tan concienciada. Lejos de distanciarlas por completo, la pareja de presentadoras mantiene una gran relación y prueba de ello es que María no ha dudado en apoyar el nuevo proyecto de su amiga.

"Gracias querida María por estrenarte conmigo en el universo podcast. Habla de todo con su pasión y coraje habituales: periodismo, feminismo, oficio, amistad, amor… y cuenta con una sinceridad que emociona cómo se enfrenta a la menopausia padeciendo un TCA", escribe Corredera a modo de agradecimiento., concluye Lecturas.