Corredera libera a Rocío Carrasco del hundimiento de Telecinco: otro culpable

Hasta ahora siempre se ha señalado la deriva ideológica y feminista que dio comienzo con la hija de Rocío Jurado como responsable de la caída de Mediaset, pero la gran damnificada sabe algo.

Tanto se ha hablado de la salida de Carlota Corredera de Telecinco y Mediaset a colación de su posicionamiento ideológico radical a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco que a estas alturas de la vida y ya con todos los programas que se decantaron por la hija de Rocío Jurado fuera de la parrilla parece que no habría nada nuevo que aportar.

La propia Corredera ha achacado en algunas declaraciones su posicionamiento ideológico como detonante de su salida de primera línea de televisión.

Ahora ha vuelto a dar una entrevista, esta vez en El País, y ha ido un poco más lejos señalando al que considera "verdadero culpable" del punto de inflexión hacia abajo en los audímetros de Telecinco del que sigue sin levantar cabeza a pesar de los constantes cambios.

Respecto a su fulminante salida de Sálvame, Corredera apunta ahora que "yo sé lo que pasó y por qué no estoy ahí, pero eso hay que preguntárselo a Mediaset. A lo mejor yo soy la primera pieza que no encaja en eso que llaman Código Ético. No sé si se debe opinar de política, pero que debe hacerse con perspectiva de género, rotundamente sí. El entretenimiento tiene la misma responsabilidad social que los informativos. Los mensajes que lanzamos sobre los cuerpos, sobre las relaciones, los enfoques en las entrevistas...", recalcó.

Pasapalabra: el origen de todos los males de Mediaset y Telecinco

No obstante, a pesar de lo que siempre se ha dicho Carlota no cree que la caída de audiencias de Mediaset comenzara con la entrada de Rocío Carrasco en escena y la polarización de los contenidos de los programas aledaños. A juicio de la presentadora y visto con perspectiva cree que el problema comenzó con la pérdida de Pasapalabra: "Gestionamos mal el programa (señaló en relación a la docuserie de Rocío Carrasco). Teníamos una información importantísima que transmitir, y se trató como un tema del corazón cuando no lo era. Debimos dejar hablar solo a los expertos y a las expertas, porque en algo así no puede haber bandos. Los derechos humanos no se cuestionan. Pero lo que de verdad hizo bajar las audiencias de Telecinco fue dejar de emitir Pasapalabra".