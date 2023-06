El plan de verano de La Sexta cambia por las elecciones del 23 de julio

La cadena de Atresmedia ha tenido que hacer algunas modificaciones en sus planes para este verano por la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio.

La decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales la 23 de julio ha provocado que las cadenas de televisión tengan que modificar sus planes de verano en sus principales programas. Es el caso de Telecinco donde, tal y como ha confirmado Ana Rosa Quintana, la presentadora retrasará sus vacaciones veraniegas para seguir al frente de "El programa de Ana Rosa" hasta el día de las elecciones, para poder analizar la actualidad política.

Algo similar le ha sucedido a Atresmedia, que va a tener que retrasar el descanso de "El Intermedio", programa que suele decir adiós a comienzos de julio para sus vacaciones, pero que este año tendrá que seguir en antena algunas semanas más. Tal y como apuntan desde Vertele, "El Intermedio" se alargará hasta el lunes 24 de julio, el día después de las elecciones, para poder dar los resultados de los comicios generales.

Pero a pesar de este cambio de fechas, quien no ha alterado sus vacaciones ha sido El Gran Wyoming. El habitual presentador del formato dirá adiós a los espectadores el próximo jueves 29 de junio hasta septiembre, cuando vuelva a incorporarse al programa. Esto se debe a un compromiso personal que tenía el cómico en su agenda previo al adelanto electoral, lo que provoca que otro compañero tenga que sustituirle al frente del programa durante el mes de julio.

Dani Mateo tendrá trabajo extra este verano en La Sexta

El elegido ha sido Dani Mateo, quien conducirá "El Intermedio" entre el 3 y el 24 de julio, tres semanas en las que el presentador tendrá trabajo extra en La Sexta. Pues Mateo no va a dejar de presentar "Zapeando", por lo que en la sobremesa de lunes a viernes le veremos al frente de "Zapeando", tal y como lleva haciendo desde 2019, y por las noches, en el access prime time, le veremos al frente de "El Intermedio".

Esta no será la primera ocasión en la que Dani Mateo sustituya a El Gran Wyoming, ya que hace poco más de un año, en marzo de 2022, el presentador catalán tuvo que sustituir a El Gran Wyoming cuando este dio positivo en coronavirus. "Ya es oficial, me he convertido en el presentador gluten. Estoy en todas las comidas y a más de uno le doy dolor de estómago. Pero así es mi vida, nadie dijo que ser cómico fuera fácil", explicaba Dani Mateo al ponerse al frente de "El Intermedio".