Pedro Ruiz se pronuncia sobre Jorge Javier Vázquez horas antes de volver a TVE

El cómico ha aprovechado su regreso a la pequeña pantalla para hablar sobre la situación que está viviendo Jorge Javier Vázquez en Mediaset.

A penas quedan 24 horas para que Pedro Ruiz regrese a la pequeña pantalla, casi 20 años después, con un nuevo programa que presentará en Televisión Española llamado "Nada del otro mundo" y en el que, a partir del viernes 8 de diciembre a las 22:10 horas, entrevistará a personajes como Rozalén, Dulceida y un invitado especial además de contar con rostros conocidos como Antonia San Juan, Luisa Martín, Enrique Cerezo o Josep Pedrerol.

Televisión Española y Pedro Ruiz han presentado el programa ante la prensa, una presentación en la que el cómico no tuvo pudor a la hora de criticar la televisión actual: "Este programa tiene un tono más amable, para compensar la bruticia que se ha hecho en otros sitios". El cómico también tuvo tiempo de mandar un recado a Mediaset por formatos como los realities que emite: "Hay un tipo de programa, los realities, que yo no los sigo y respeto a quien vaya, que en según qué cadena se hacen diciendo 'vamos a llevar a tal sitio' y cuando sacan la lista es de famosos que no llegan a final de mes... Yo soy muy contrario a formatos como 'Gran Hermano'".

Pedro Ruiz asegura que no pisará Telecinco jamás

Pedro Ruiz ha sido, quizás, la persona que más dura se ha mostrado con Mediaset en los últimos tiempos, algo que sigue manteniendo ahora que, además, trabaja con la competencia: "Yo hace mucho que no voy a Telecinco. No pisaré esa cadena mientras siga habiendo un rótulo que diga 'si sabes algo de un famoso, llámanos'".

Además, ha explicado por qué celebró que un programa como "Sálvame" llegara a su fin: "Lo celebro porque ha vivido de hacer cáncer de la vida de los demás. Entiendo que se puede hablar de la vida de alguien, pero no la maldad programada y persistente durante años...".

Aún así, el cómo ha querido aclarar que no tiene ninguna rencilla con Jorge Javier Vázquez, a quien también ha criticado muy duramente: "Si me preguntas por 'Cuentos chinos' por ejemplo, no tengo nada en contra de Jorge Javier. He ido a verle al teatro pagando, cosa que él no ha hecho conmigo, y no tiene por qué hacerlo... Haces 'Cuentos chinos' y es como querer edificar la maternidad sobre un cementerio. A lo mejor haces una cosa muy limpia, pero querer reestructurar la vida de un cuerpo que está enfermo plagado de cáncer alrededor, va a ser complicado".