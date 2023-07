Pedro Ruiz aprovechó el final del "Deluxe" para hacer una revelación en Twitter

El humorista aprovechó el final del programa en Telecinco para contar una importante revelación sobre este en su cuenta de Twitter.

El final del "Deluxe" no ha pasado desapercibido para nadie. Este viernes Telecinco emitía el que sería el último programa del espacio producido por La Fábrica de la Tele tal y como hizo con "Sálvame" hace casi un mes.

Un final que muchos famosos y colaboradores del espacio no han querido perderse, tal y como ha sido el caso de Terelu Campos, María Patiño o incluso Mercedes Mila, pero que tampoco ha querido perderse Pedro Ruiz, quien se manifestaba en sus redes sociales sobre el fin de este programa.

Casi un mes después de aquella hoguera final que despedía a "Sálvame" en Telecinco, este viernes era el turno de despedirse de "Viernes Deluxe". Y el programa lo hizo con una entrega especial desarrollada en un plato a medio desmontar y que terminaba con un apagón de luces que significaba el cierre para siempre del "Deluxe".

Pero es que además en este programa final el "Deluxe" contó con la presencia de una institución en la televisión y en Telecinco como lo es Mercedes Milá. La presentadora asistió al plato para la despedida del programa y demostró que no tiene reparos a la hora de decir su opinión sobre por qué el universo "Sálvame" ha desaparecido de Telecinco: "Creo que esto es un tema ideológico. Si no os han sabido entender aquí alguno, no os preocupéis, os entenderán allí otros".

Pedro Ruiz y una confesión sobre el "Deluxe"

Quien tampoco suele tener pelos en la lengua para hablar de Telecinco, "Sálvame" y el "Deluxe" es Pedro Ruiz, que una vez más hizo lo propio dedicándole un último mensaje en su cuenta de Twitter al "Deluxe" al igual que hacía hace semanas con "Sálvame".

Se despide el Deluxe d T5. Invitada Mercedes Milá. En el giro q quiere dar la cadena empieza el desalojo. Ya he dicho aquí q fui invitado a alguno d esos espacios bastantes ocasiones. Jamás acudí. Mi línea d conducta no contempla según que destinos. Les deseo suerte en el futuro — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) July 14, 2023

"Se despide el 'Deluxe' de Telecinco. Invitada Mercedes Milá. En el giro que quiere dar la cadena, empieza el desalojo" comenzaba escribiendo el humorista para después dejar a sus seguidores asombrados con una confesión: "ya he dicho aquí que fui invitado alguno de esos espacios bastantes ocasiones".

"Jamás acudí. Mi línea de conducta no contempla según qué destinos" sigue explicando el humorista dejando entrever que nunca acudirá a formatos del estilo "Sálvame" o el "Deluxe". Sin embargo, Pedro Ruiz acabó su mensaje en tono positivo: "Les deseo suerte en el futuro".