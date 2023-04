Ana Obregón pasa de Broncano y se lanza a los brazos de su enemigo más íntimo

El presentador de Movistar lanzaba su invitación por redes a la actriz, pero Pablo Motos ha conseguido, sin ningún problema, que la presentadora se siente en 'El Hormiguero'.

El Hormiguero ha cerrado la semana, como siempre, fiel a su audiencia, marcando datos y con una invitada excepcional, Belinda, que visitó el plató de Trancas y Barrancas para presentar su nuevo single, Edén, tema de cabecera de la serie Bienvenidos a Edén de Netflix. Aunque, más que la entrevista con la cantante y actriz, lo que va "rulando" por redes sociales es el bombazo que ha soltado su presentador Pablo Motos durante la tertulia de actualidad del programa de Antena 3.

El de Requena preguntaba a sus colaboradores habituales de esta sección, a excepción de Tamara Falcó que no acudió al programa por enfermedad y fue sustituida por María Dabán, por sus vacaciones de Semana Santa. Nuria Roca y Juan del Val, mientras hablaban de su retiro a Nueva York, no pudieron evitar contar una anécdota que les ocurrió antes de volar a Estados Unidos. "Estaba Nuria leyendo el ¡Hola! con la noticia de Ana Obregón sobre su viaje a Miami a por su nieta, me miró y me dijo que eso le había abierto una puerta", contaba el escritor entre risas, a la vez que la presentadora de La Sexta aseguraba que eso había sido una broma.

La invitación a La Resistencia que ha pasado inadvertida

Pero esa anécdota del matrimonio no quedaría ahí, pues siguieron sacándole punta al lápiz, ya que señalaron que la ministra de Justicia quiere tipificar la gestación subrogada como tráfico de personas: "Pienso que todo lo que se diga estos días no cuenta para nada, no van a legislar la gestación subrogada a las puertas de unas elecciones", apuntaba Cristina Pardo. Y sería en ese momento cuando Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, soltase una exclusiva que daría en los morros al mismísimo David Broncano.

Que le llegue a Ana Obregón esta invitación 📨 pic.twitter.com/WlNTpV6fOG — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 12, 2023

"Creo que vamos a tener la posibilidad de escuchar a la propia Ana Obregón porque la hemos invitado al programa y, en principio, ha dicho que sí, pero puede que no venga...", añadía el presentador de Antena 3. Hace tan solo un par de días, el pasado miércoles 12 de abril, Broncano mostró su deseo de entrevistar a la actriz en La Resistencia, mandando a través de las redes sociales una invitación para que acuda a su programa. La cuestión es que no se sabe si la presentadora ha recibido ese mensaje y si lo ha hecho, ¿irá a Movistar?.