Jiménez Losantos se mete en un jardín con los jueces y acaba pidiéndoles perdón

El veterano comunicador de EsRadio se ha visto obligado a disculparse, eso sí, a su manera, de unas criticas muy duras que dirigió en su programa a los miembros de la judicatura.

A Federico Jiménez Losantos le encanta meterse en jardines. Lo hace, mínimo, un par de veces a la semana y cualquiera podría pensar que le gusta. Son demasiadas horas las que habla cada mañana a través de los micrófonos de EsRadio como para no adentrarse en terrenos complicados. Además de sus polémicas con Vox y con Julio Ariza, en las últimas horas ha protagonizado un sonado encontronazo con un gremio completo, el de los jueces madrileños.

Resulta que en su programa del pasado miércoles, Jiménez Losantos aseguró, literalmente, que "en Madrid hay mucho juez alcohólico", a cuenta de cualquiera de los embrollos judiciales en los que está metida últimamente la actualidad española.

Esa lindeza, claro, no pasó desapercibida para el colectivo de magistrados que, en forma de comunicado firmado por Celso Jiménez Padrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, respondió reconociendo el derecho a la libertad de expresión, pero asegurando que este "no abarca ningún derecho al insulto, y no es otra la calificación que merecen las palabras pronunciadas por el indicado periodista".

Para el TSJM, las palabras de Losantos constituyen "una intolerable falsedad, un patente menosprecio y descrédito hacia la Justicia, que desde este órgano de gobierno no puede quedar sin respuesta".

Es posible que ante otros colectivos, el veterano comunicador aragonés hubiera preferido mantener su acusación, cuando no acrecentarla, pero ante los jueces ha preferido "recoger cable", aunque, eso sí, a su manera.

Así, al comienzo de La mañana de Federico de este jueves, Jiménez Losantos ha entonado el mea culpa y ha pedido disculpas a los jueces madrileños. "Quiero pedir disculpas a los jueces por un comentario", comenzó diciendo el comunicador de EsRadio.

Losantos, contra los "jueces alcohólicos"

"Hay jueces alcohólicos, pero también hay periodistas alcohólicos. Y también hay otros funcionarios que beben y, que según a qué hora, te reciben o no te reciben", continuó para asegurar que "en todo caso, es el peor momento para hacer una broma. Bien es verdad que, pasadas las 11.30, cuando estás en la quinta hora en directo, hay un licor que no es alcohol, que se llama ‘microfonina’, que hace a uno se le vaya un poco el santo al cielo que y se crea que está en un bar".

Jiménez Losantos concluyó su petición de perdón con las siguientes palabras: "Mis disculpas a los jueces, que los necesitamos más que nunca, incluso a los malos, a los prevaricadores y a los borrachos, que los hay también, insisto, lo mismo que entre los políticos y los periodistas. Pero ni era el momento, ni viene a cuento. Y además, me paso el día defendiendo a los jueces". "Mis disculpas. Y tienen toda la razón para quejarse. Y cuando tienen razón. Tienen razón", ha concluido.