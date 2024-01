Jiménez Losantos y sus motes: así define al BNG ante las elecciones gallegas

El comunicador de EsRadio ha definido al partido nacionalista gallego comparándolo con uno de los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez.

Cuando apenas queda un mes para la celebración de las elecciones en Galicia, gran parte de la actualidad política nacional ha girado hacia esa parte de España, más aún ahora con el polémico vertido de los pellets en las playas gallegas. Con Feijóo ya en Madrid, Alfonso Rueda opta a lograr su primera victoria electoral e imitar al líder del PP, un auténtico acaparador de mayorías absolutas.

Las encuestas apuntan a un clarísimo triunfo de Rueda y a una nueva posibilidad de que el Partido Popular continúe gobernando en solitario en Galicia. Allí, a diferencia de en la mayor parte del país, no es el partido socialista la segunda opción, sino que es el Bloque Nacionalista Galego el principal partido de la oposición. Así es hasta ahora y así parece que va a seguir siendo después del 18 de febrero.

Del BNG ha hablado Federico Jiménez Losantos en su programa matutino en EsRadio. En La Mañana de Federico, el comunicador aragonés ha atizado sin piedad a los nacionalistas gallegos recordando sus orígenes políticos y comparándolos con uno de los socios más polémicos del gobierno de Pedro Sánchez.

Federico Jiménez Losantos se inventa el término "Bildugá":

pic.twitter.com/xSyzSfvHvO — Gure bideoak (@GureBideoak) January 10, 2024

"En Galicia, la cosa está clara: o PP o separatismo", comenzó Jiménez Losantos su análisis sobre la precampaña electoral. "El núcleo del BNG es la UPGA, que son los batasunos... La UPGA era un grupo terrorista, de extrema izquierda, comunista, rabioso, que además no se mezcla con los demás".

El comunicador de EsRadio no se cree que Ana Pontón, actual cabeza de lista del BNG, se desvíe demasiado del ideario político tradicional de los nacionalistas gallegos. "Ahora dicen que tienen una señora que es medio civilizada, que da el pego, como si vendiera pescado... no, no, son los terroristas de la UPGA disfrazados de lo que sea".

El nuevo mote de Losantos para el BNG

"Pero el PSOE se viene abajo en Galicia, ya es la tercera fuerza política. La batalla no es entre el PP y el PSOE, sino entre el PP y Batasuna. Son lo mismo". Y aquí es donde Jiménez Losantos, el ocurrente, inventa otros de sus motes y bautiza al BNG como "Bildugá". "Mira, el Bildugá está bien", concluye Jiménez Losantos satisfecho con su última ocurrencia.