El sanchismo actúa: Pepa Bueno purga a Fernando Savater expulsándolo de El País

Después de 47 años ininterrumpidos firmando artículos de opinión en el periódico del Grupo Prisa, la directora ha despedido al filósofo vasco por sus críticas al PSOE y al propio diario.

Las críticas de Fernando Savater a Pedro Sánchez y al periódico en el que escribe no le han salido gratis. El filósofo vasco ha confirmado su despido de El País, el periódico con el que llevaba colaborando 47 años ininterrumpidos, esto es, desde la propia fundación del diario del Grupo Prisa.

El asunto se ha desencadenando en las últimas horas después que El Confidencial adelantara un fragmento de Carne gobernada, su último libro, y de que El Mundo publicara una entrevista con el propio autor vasco. Tanto en una como otra, Savater criticaba duramente tanto al gobierno socialista como al propio periódico con el que, hasta ayer, colaboraba.

"Creo que el periódico ha cambiado mucho, de haber sido un periódico crítico, plural, a convertirse en un medio gubernamental abiertamente", reconocía Savater este fin de semana a Maite Rico en El Mundo. "Señala un punto de quiebra en El País a la llegada al poder de Pedro Sánchez y la inmediata purga del equipo directivo, que había sido crítico con él y firme frente al golpe de 2017. Da la impresión de que El País y el PSOE han seguido un proceso paralelo". Precisamente, una de esas salidas fue la de la propia Maite Rico, que acompañó al exdirector, Antonio Caño, en su salida forzada del diario de Prisa.

"Yo he perdido las referencias personales más queridas que tenía en el periódico, como Javier Pradera. Pero conozco a todo el mundo. En este momento no hay nadie que escriba en El País más antiguo que yo. Por eso cuando me dicen: "Es que lo que escribes molesta", yo lo comprendo, pero si alguien se siente molesto, que se vaya, porque yo llegué antes seguro (risas). Yo he dedicado muchas horas de mi vida a ese periódico", comentó Savater en El Mundo.

Mientras tanto, en el adelanto que El Confidencial publicó de su nueva obra se pueden leer frases como que El País se ha convertido en "un portavoz gubernamental y del peor Gobierno que ha tenido la democracia española desde la muerte del dictador".

Fernando Savater se ha jugado la vida por las libertades en España, contra Franco y contra ETA. Eso no se lo va a quitar nadie. Y parte de esa labor, en la etapa democrática, la hizo en El País, un altavoz formidable para propagar sus ideas durante 47 años... — Fernando J. Pérez (@NandoPerez) January 22, 2024

Algunos de los últimos artículos de Savater en El País no han sentado demasiado bien en algunos periodistas de la redacción del diario madrileño, que han compartido esa sensación en las redes sociales.

Fernando Savater, que no es trabajador de El País sino columnista, lleva meses insultándonos a los trabajadores de El País.



Y estuvo callado, arrimado al árbol, cuando los trabajadores protestábamos. — J. J. Gálvez (@jjimenezgalvez) January 22, 2024

Otras periodistas, como Isabel San Sebastián por ejemplo, alababa la figura del columnista despedido y elucubraba con el próximo medio de comunicación en el que se puedan leer sus reflexiones.