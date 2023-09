Trifulca entre Isabel San Sebastián y Évole por Ternera: “Vomitivo, miserable"

La polémica entrevista del periodista 'El Follonero' al sanguinario asesino de ETA sigue dando mucho juego y, sobre todo, generando enfrentamiento y críticas en las redes sociales.

En ESdiario les contábamos el pasado 12 de septiembre que el Festival de Cine de San Sebastián tenía programado en su edición de este año un documental que incluye una entrevista del periodista Jordi Évole al sanguinario terrorista Josu Ternera. La noticia provocó desde un primer momento la protesta de víctimas de ETA e iniciativas como la de Dignidad y Justicia que pedía su retirada de Netflix, como adelantaba el pasado 26 de agosto ESdiario, pero esta iniciativa iba a más.

Ha llevado ante la Justicia a Évole y ha reclamado así a la Fiscalía que revise su contenido por si puede incurrir en un delito de humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo señalando que la entrevista, en cualquier caso, "provocará el sangrado de muchas heridas que todavía no han cicatrizado".

A esta respuesta se sumaba un manifiesto firmado por 500 personas dirigido a la dirección del Festival Internacional de Cine que denuncia que este documental del antiguo Follonero "forma parte del proceso de blanqueado de ETA y de la trágica historia terrorista en nuestro país, convertida en un relato justificativo y banalizador que pone al mismo nivel a asesinos y cómplices, víctimas y resistentes".

Una vez presentado el documental en el Festival donostiarra, la operadora Netflix ha comenzado la promoción de esta polémica entrevista y las redes sociales arden literalmente con opiniones enfrentadas pero, en general, muy críticas con Évole.

Y especialmente dura y clara ha sido la periodista Isabel San Sebastián que en ‘X’, antes Twitter, ha arremetido contra Jordi Évole: Vista parte de la vomitiva entrevista de @jordievole a Ternera, la promoción de Netflix, me reafirmo en la miseria del entrevistador. No lo llama terrorista ni asesino, sino “líder de ETA”. Suficiente para calibrar el tenor de la entrevista.

Un post que ha generado miles de interacciones y comentarios y una respuesta muy especial, la del propio aludido, que se ha pronunciado contra San Sebastián:

“No tienes ni idea del contenido de la entrevista. Pero tu difama que algo queda. No me vas a encontrar en tu odio. Sigue diciendo barbaridades de mí. No te lo quedes dentro, que eso es muy malo. Lo que me asustaría es que me elogiases. Que tengas buena noche”.

Las redes, contra Évole

Pero, por mucho que se empeñe Jordi Évole, las redes sociales en general han sido muy críticas con el periodista catalán por entrevistar a un asesino etarra:

“Jordi y por qué no eliges mejor a tus entrevistados? Por ejemplo, a los familiares de las víctimas de ETA. No sé a cuento de qué, se le da voz a un asesino, la verdad. Ni he visto la entrevista, ni la voy a ver”.

Y otros más duros contra Évole “el entorno de ETA es el de unos palurdos homicidas. Jordi Évole apenas puede escribir sin faltas de ortografía, con especial problema en los determinantes posesivos. Es un juego de cafres, todo queda entre personas asilvestradas”.

En definitiva, tal y como ha comprobado ESdiario, las redes arden a estas horas con la entrevista al asesino que jamás ha pedido perdón a sus muchas víctimas.