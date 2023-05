Losantos sorprende a sus oyentes con su opinión del racismo a cuenta de Vinicius

El comunicador de esRadio ha cargado contra los "racistas catalanes y vascos" y ha vuelto a repartir estopa tanto al Fútbol Club Barcelona como al Athletic Club de Bilbao.

El nombre principal de la actualidad, y no solo de la deportiva, continúa siendo Vinicius. El jugador del Real Madrid y el enésimo episodio de racismo evidente vivido contra él el pasado domingo en Mestalla continúa ocupando minutos en todos y cada uno de los medios de comunicación. Ha sido el propio futbolista el que se ha encargado de demostrar que lo de Mestalla no es un hecho aislado, sino que es uno más de una trayectoria infame que comenzó al poco de aterrizar en España.

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado.



Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

Esta mañana ha llegado la hora de escuchar la opinión de Federico Jiménez Losantos que, evidentemente, no ha dejado indiferente a nadie. El comunicador de esRadio ha preferido no hablar demasiado de Vinicius, aunque sí que ha dejado claro su punto de vista respecto a si España es un país racista o si, por el contrario, no lo es.

Federico Jiménez Losantos analiza en @eslamananadeFJL el racismo hacia Vinicius y cómo España los racistas vascos y catalanes lo demuestran con su racismo al sur por ejemplo.https://t.co/QNMxKqYiZl pic.twitter.com/N50rvjsJes — esRadio (@esRadio) May 23, 2023

"España es un país tan racista o tan poco racista como los demás", ha comenzado Losantos, que rápidamente ha arrimado el ascua a su sardina hablando de algunas de las cosas que más le gustan. "España es un país tan racista, que mandan los racistas vascos. España es un país tan racista, que mandan los racistas catalanes", ha dicho. "¿Que nos van a hablar de racismo y xenofobia cuando se prohíbe estudiar en español en un tercio de España? Cuando se desprecia a los del sur en los programas de la televisión del norte... la asquerosa TV3, que pagamos todos los españoles con unos sueldazos monumentales".

Y después, Jiménez Losantos ha recordado las corrupciones del Barcelona en el caso Negreira, "comprobado con 7,5 millones de prueba". "El otro día solo faltaba Negreira o su hijo dando la vuelta de honor al Nou Camp", ha dicho el comunicador de esRadio en referencia a las celebraciones blaugranas por el título de Liga recién conquistado.

Los negros hermanos Williams

Y, no contento con ello, Losantos ha definido el Nou Camp como "el gran sitio de los grandes actos racistas y xenófobos del separatismo catalán" y también ha atizado al Athletic Club de Bilbao. "Allí solo tienen que jugar gente de su etnia. Ahora permiten a los dos negros, los hermanos Williams... eso ya es doctrina del PNV. Prefieren a un negro que hable euskera antes que a un cura que no lo hable", ha terminado diciendo Losantos.