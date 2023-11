Jordi Cruz responde indignado a las críticas sobre su restaurante de Barcelona

El jurado catalán de MasterChef se ha visto obligado a reaccionar a los constantes ataques que recibe a través de sus redes sociales por su trabajo como chef y su vida privada.

De todos es sabido, incluidos los concursantes de MasterChef, que lo sufren en cada edición del programa, la facilidad con la que los presentadores y jueces del concurso expresan sin piedad su opinión sobre los platos de los participantes.

El más polémico, Jordi Cruz, que aprovecha cada situación entre fogones para intentar retar a los concursantes, con lo que se ha granjeado la fama de ser muy exigente y perfeccionista como cocinero, pero especialmente sensible cuando se trata de recibir críticas, que no encaja bien.

Sin pelos en la lengua

Así, esta vez ha sido el blanco de Joan Lluís Bozzo, un director de teatro que, fiel a sus prácticas del señalamiento lingüístico, ha visitado el restaurante de Cruz en Barcelona, ABaC, tras lo que lanzaba duros comentarios hacia el establecimiento de Jordi.

ATPC el fascista catalán,como les gusta imponer!! Jordi Cruz desmiente a un director de teatro no conforme con su restaurante: "Cuando vuelvas al ABaC te atenderé yo mismo" https://t.co/X7dvdIkiw8 vía @20m — 🇪🇸Chi68🇪🇸 (@Chi685) November 25, 2023

Primero, asegurando en sus redes sociales que el idioma catalán estaba "completamente ausente", y segundo, rematando ese mensaje con un tuit dirigido a su persona: "El catalán estaba completamente ausente en el restaurante ABaC. ¡Tres estrellas de decepción!".

El cocinero y jurado en MasterChef , ha respondido de inmediato al mensaje colgando un vídeo en sus redes sociales para desmentirle: "Se ve que a este director no lo atendimos en catalán como a él le hubiese gustado", y ha aclarado que, entrando en la web del restaurante, se puede ojear el menú en distintos idiomas como "inglés, italiano, chino mandarín, en catalán, en español, en francés, en alemán y en ruso".

Cruz ha seguido defendiéndose, pero en catalán, dirigiéndose directamente a Joan Lluís: "Cuando vuelvas al ABaC te atenderé yo mismo porque quiero que salgas súper contento". Además, ha admitido que probablemente ese día le atendieran un maitre italiano u otra chica vasca que no saben catalán y ha afirmado que ambos lo están aprendiendo.

Desmontando bulos

El vídeo ha servido también para que el cocinero aproveche para desmentir una noticia sobre su paternidad y una frase que se sacó fuera de contexto en un artículo que tituló "Jordi Cruz sobre la paternidad: Está siendo traumática y terrorífica".

El jurado de MasterChef ha explicado que esas palabras las pronunció "en clave de humor" durante una presentación del programa de cocina y ha zanjado afirmando "la paternidad es lo mejor que me ha pasado en la vida".

No es la primera vez que el jurado de MasterChef se encuentra en esta tesitura, que ha aclarado en otras ocasiones. "Me veo obligado a hacer otro post desmintiendo noticias. No es que me divierta, no es que me guste, pero tampoco me mola que correteen por el universo virtual ciertas noticias que no son ciertas, que no están contrastadas", comentó Jordi Cruz al inicio de su vídeo. El chef empezó negando que tenga dos cocinas en su casa.