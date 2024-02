La lección de Rafa Nadal sobre feminismo deja muda a Ana Pastor

El tenista balear fue protagonista de 'El Objetivo' y se mojó en el tema de la igualdad salarial dando un acertado ejemplo: "¿Y si Selena Williams cobra más que yo? Pues perfecto"

Rafa Nadal fue el protagonista de este miércoles en El Objetivo de Ana Pastor. La periodista entrevistó en su programa de La Sexta al mejor tenista de nuestra historia y que, como suele ser habitual en él, no rehuyó ningún tema polémico. En su caso, son dos principalmente: la igualdad entre hombres y mujeres en su deporte y su “fichaje” por Arabia Saudí. El balear no tuvo problemas en explicar su pensamiento acerca de estos dos asuntos que le han puesto en el foco dependiendo del momento.

En cuanto al tema de la igualdad en el tenis y el feminismo, a Nadal le persiguen unas declaraciones del año 2019 en las que, ante una pregunta sobre el tema en cuestión, comparó el deporte con el mundo de la moda, en el que las mujeres ganan más dinero porque generan más dinero que sus compañeros. Ese es precisamente el argumento que le repitió cinco años después a Ana Pastor.

El mallorquín defiende que hoy en día, si el feminismo es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en el tenis se cumple. Sin embargo otra cosa es la del dinero que ganan ya que, tal y como dijo en su día, este aspecto depende de lo que generes. Nadal le puso a Pastor un ejemplo claro con Serena Williams, posiblemente la tenista que más dinero ha ganado en este deporte.

La igualdad no reside en regalar. La igualdad es que si Serena Williams genera más que yo, tendrá que ganar más que yo. Yo no quiero ganar más que Serena por ser Rafa Nadal. Yo quiero que las mujeres que generen más que los hombres ganen más que los hombres.

Además, en el tenis la situación en cuanto a premios por torneos es seguramente la más equitativa del mundo del deporte, tal y como asegura el propio Nadal que ha estado desde los 16 años en el circuito: “En el tenis, por algún motivo, los premios son prácticamente iguales. En su momento el tenis femenino fue muy visto y por eso la igualdad llegó antes. El otro día vi el ránking de las deportistas mejor pagadas y había muchas tenistas. Pero si las mujeres campeonas del mundo son populares y llenan estadios, pues cuanto más ganen mucho mejor”.

Arabia Saudí no es un tema de dinero

Una de las noticias de los últimos meses que ha agitado no solo la página deportiva sino también la social ha sido la decisión de Rafa Nadal de aceptar una oferta de la Federación de Tenis de Arabia Saudí para desarrollar el deporte en este país árabe. Un país en el punto de mira de la política internacional por su presunta vulneración de los derechos humanos y que provocó una ola de críticas sobre el tenista balear.

Nadal asegura al respecto que la gente opina siempre sin preguntar y se defiende explicando que su motivo no es económico: “Lo que yo voy a hacer en Arabia es lo mismo que he hecho toda mi vida, creer que el deporte y la educación pueden cambiar vidas”. Afirma también que no obviamente le pagan pero no tiene un súpercontrato a nivel económico y que su llegada allí no es para lavar la imagen del país, sino para promover el deporte entre los más jóvenes. “Si dentro de unos años siento que no se está cumpliendo, aceptaré mi error”, concluye Nadal.

La entrevista a Nadal no levanta a La Sexta

A pesar de la sinceridad del tenista manacorí, su charla con Ana Pastor no logró un gran dato de audiencia. De hecho fue la opción del prime time menos vista con un 5% de cuota de pantalla. La noche la dominó La Isla de las Tentaciones con casi un 16%, seguido por El Hormiguero con un 13%, el especial First Dates San Valentín en Cuatro con casi un 10% y el cine en La 1 (Megalodón, 8,5%).