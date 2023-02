El elegante "zasca" de Aitor Albizua a un espectador de TVE se hace viral

El presentador de "El comodín de La 1", ha respondido por Twitter a un "seguidor" del programa que criticaba duramente su labor al frente del concurso de la televisión pública.

Incluso los profesionales más calmados tienen su límite, como ha demostrado Aitor Albizua al contestar a un twittero que arremetió duramente contra él. El periodista es la cara amable del concurso familiar El comodín de La 1, un formato en el que un concursante se enfrenta a un reto de doce preguntas, con siete comodines, sin posibilidad de rendirse hasta acabar el test.

En cada pregunta, el participante puede escoger entre cuatro respuestas, sumando dinero y niveles por cada respuesta correcta y restando comodines por cada fallo, lo que puede llevarle de lo más alto al pozo en apenas una respuesta, algo que sucedió nuevamente durante el programa de TVE emitido el Día de San Valentín.

El apoyo incondicional de Albizua genera críticas en redes sociales

Durante la última emisión del concurso, Aitor Albizua trató de animar a un concursante que estaba pasando por un momento complicado en el concurso. Para ello, el periodista buscó calmar un poco los nervios del participante recordando que tenía apoyo desde casa: "María Isabel, tu hijo lo está haciendo estupendamente. Te mandamos un abrazo desde aquí. Ahora a por todas, Pedro".

-¿Cómo se llama tu madre?

- Isabel.

- Isabel, tu hijo está haciéndolo muy bien.

Datos: estaba en 30 mil euros, ha fallado las dos últimas preguntas y baja a los mil. Para al final llevarse 200€ por otro fallo.

¿De dónde sacáis a estos presentadores?#elcomodíndela1 pic.twitter.com/I0PRl1bBL4 — jj rosty Z (@jjrosty) February 13, 2023

Sin embargo, a pesar de las alabanzas del vasco, Pedro continuó fallando, lo que provocó que, a una pregunta del final, el concursante estuviera en el nivel más bajo del programa. A pesar de acertar la última respuesta, el participante se fue a casa solo con 200 euros, lo que provocó que uno de los espectadores arremetiera desde Twitter contra la profesionalidad de Albizua.

"Estaba en 30 mil euros, ha fallado las dos últimas preguntas y baja a los mil. Para al final llevarse 200€ por otro fallo. ¿De dónde sacáis a estos presentadores?", atacaba un usuario de Twitter mientras veía el formato.

Ante estas palabras, que atentaban directamente contra la buena labor profesional del periodista, el propio Albizua decidió contestar al comentario: "Hacerlo bien en #ElComodinDeLa1 no es sólo llevarse el premio máximo… como en la vida, que triunfar no es ser el más rico. Pedro fue un concursante 10, me dio rabia el final. ¿De dónde sacáis a estos tuiteros?", respondía con elegancia y sorna el presentador del programa de Televisión Española.