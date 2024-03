La maldición de Frank Cuesta: su reflexión tras estar a punto de morir, otra vez

Después del gran susto que protagonizó tras ser atacado por un ciervo, el experto en animales ha tentado de nuevo a la suerte y casi no lo cuenta: "El domingo casi muero en el hospital".

La vida de Frank Cuesta es como jugar a la ruleta rusa. El animalista, hace unas semanas, se hizo viral tras recibir un fuerte golpe por parte de un ciervo de su Santuario, que podría haberlo mandando 'al otro barrio'. Un mal movimiento del creador de contenido asustó al animal, poniéndolo nervioso, por lo que acabó atacándole y embistiéndole con sus cuernos mientras lo arrinconaba contra una roca. "La naturaleza es muy bonita, pero es dura, es injusta, es jodida a veces", comentaba él mismo en un vídeo de Youtube a la vez que mostraba las secuelas físicas que le había ocasionado el animal: unos rasguños y heridas.

Un ataque que, además, se pudo ver en directo en el canal de Twitch de Frank. De ahí que las imágenes se hiciesen virales en cuestión de minutos. Miles de personas comentaron la escena con horror y desesperación, pero el testimonio posterior del experto en animales calmó las aguas. Ahora, cuando creíamos que había aprendido la lección y que estaba siendo más cuidadoso con sus labores del día a día, ha demostrado que su profesión es impredecible y que el riesgo y el peligro son parte de su rutina. Tras varios días 'desaparecido' de las redes sociales, Cuesta reapareció este martes, 26 de marzo, con un mensaje que dejó en shock a todos sus seguidores.

Fran Cuesta casi muere por una rana

"Perdonad que no haya contestado estos últimos tres días a tanto subnormal... es que me estaban intentando llevar al otro barrio... pero parece que de momento... NO!!!", escribía en X, dando simplemente esa sencilla y misteriosa explicación. Poco después, Frank subiría un vídeo en su canal de Youtube donde contaría lo que realmente había pasado: había estado varios días en un centro hospitalario muy enfermo: "Me podría haber muerto perfectamente de una manera silenciosa (...) Me tuvieron que limpiar la sangre, todo. He tenido un envenenamiento masivo con una infección brutal en los riñones, el hígado, el bazo inflamadísimo...".

Perdonad que no haya contestado estos ultimos 3 dias a tanto subnormal...es que me estaban intentando llevar al otro barrio... pero parece que de momento... NO!!! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) March 26, 2024

El animalista relató todo lo que había ocurrido cuando estaba limpiando una zona del refugio habitada por ranas dardo que llevaban allí mucho tiempo. Al haber nacido en cautividad, Frank creyó que no tenían veneno, ya que este se genera sobre todo a partir de la alimentación: "Yo no contaba con que allí había hormigas rojas, arañas... y estas ranas han tenido que estar comiendo. Al yo manipularlas pensando que no tendrían el veneno... yo esa noche me empecé a sentir mal, muchísima fiebre...". De hecho, el experto en animales llegó a desmayarse y que se despertó horas después: "Entré en una especie de coma muy raro (cuando llegó al hospital). Toda la noche estuvieron limpiándome (...) Han sido dos días jodidos, yo no había sentido esa sensación nunca".

En este vídeo, además de relatar lo ocurrido, Frank aprovechó para reflexionar acerca de la importancia de acudir al médico cuando no te encuentras bien, sobre todo si trabajas en entornos naturales y a veces hostiles como él. Por este motivo, se siente muy aliviado de haber encontrado la fuerza para acudir al hospital. Además, esta experiencia también le ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de que "necesito gente que esté aquí en el refugio (...) Yo creé este santuario para dar libertad a animales, para darles una vida y me he dado cuenta de que yo no tengo vida y de que no hay nadie que pueda continuar con esto si a mí me pasa algo".