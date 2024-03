El tajante mensaje de Laura Fa en Antena 3 al 'vacile' de Isabel Gemio en redes

La colaboradora de 'Espejo Público' ha hablado sobre la mítica presentadora de 'Sorpresa, Sorpresa' después de que publicase un vídeo mostrando sus premios: "Es un acto de pedantería".

Después de mucho tiempo, Isabel Gemio vuelve a estar en el foco mediático. La presentadora del mítico Sorpresa, sorpresa, subía hace unos días un vídeo a sus redes sociales para reivindicar su trabajo y, por supuesto, a sí misma. En esa publicación, se puede ver a la periodista mostrando todos los premios que ha recibido a lo largo de toda su trayectoria profesional. Y, al parecer, la finalidad y la intención de este vídeo no ha quedado muy clara, aunque muchos creen que es un zasca en toda regla a los actuales medios por no dar trabajo a verdaderos profesionales.

Un tema que, como no podía ser de otra manera, se ha tratado en diversas tertulias televisivas, entre las que se encuentra la mesa de debate de Espejo Público, el matinal que presenta Susanna Griso en Antena 3. En un momento de la charla, Laura Fa, colaboradora de este programa, se ha pronunciando de forma contundente sobre este asunto. De hecho, no se ha callado y ha expresado sin tapujos lo que piensa sobre el mensaje que la periodista ha querido lanzar con su publicación.

Laura Fa habla del vídeo de Isabel Gemio en redes

"Es un acto de pedantería. Si quiere buscar trabajo, tiene otras maneras que no vacilar con todos los premios que tiene", apuntó Laura Fa sin miramientos. Sin embargo, Lorena García, por su parte, prefirió apuntar que "yo veo marketing". "Tiene derecho a demostrar lo que ha sido su carrera", agregó Lorena Vázquez, la presentadora sustituta de Susanna Griso estos días. "Mi opinión está un poco condicionada porque no conozco a nadie, pero a nadie, que me haya hablado bien de trabajar con Isabel Gemio. Es más, es que me hablan mal", señaló Laura Fa, apuntalando esas informaciones que siempre han orbitado sobre sus malas relaciones de Gemio con los equipos de los programas que presentó antaño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Gemio Cardoso (@isabelgemio_oficial)

"Tiene muchísimo carácter, pero dicen también que es una persona muy generosa", apostilló Vázquez, que añadía a su intervención su opinión del vídeo: "A mi el vídeo me parece ingenio puro, me gusta mucho", compensando así las demoledoras críticas de una Laura Fa que no se ha detenido: "Es súper pedante y con la cabeza alta". Pero en el plató de Antena 3 no se compartía esa opinión, llegando incluso a confrontar a la propia tertuliana: "Pero por qué, es su currículum, ¿Es pedante decir lo que has conseguido en tu currículum?". Tras esto, Gema López, copresentadora de la sección del corazón del espacio, tuvo que intervenir para cortar este asunto de raíz y así pasar a abordar otros temas.