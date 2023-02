La reacción de los Estopa a lo que le ocurre a Évole en La Sexta da para meme

"Lo de Évole" regresaba con una entrevista "especial" a los hermanos Muñoz y en la que no se censuró absolutamente nada, como esto que le ocurrió al presentador durante la grabación.

Este domingo, La Sexta emitía la "película" de Jordi Évole junto a Estopa. El estreno de la nueva temporada de Lo de Évole llevaba ya anunciándose desde hace varios días, promocionando por todo lo alto su regreso a la pequeña pantalla, así como el de los hermanos Muñoz a los escenarios. Por lo que el programa prometía bastante. Sin embargo, lo que no se esperaba, para nada, ha sido la transparencia que ha mostrado el espacio de Évole al mostrar la realidad de su enfermedad.

Es más, el propio presentador de La Sexta ha contado ya varias veces cómo le afecta la cataplexia a su vida, a su día a día, por la que "a veces, cuando te ríes, pierdes la musculatura. Es una derivada de la narcolepsia". Esto le ha pasado ya varias veces en directo, una en El Intermedio y otra cuando estuvo en El Hormiguero como invitado. Ahora hemos sido testigos, nuevamente, de nuevos ataques que sufrió durante la grabación con Estopa, que podrían haber sido eliminados en postproducción pero, tal y como se señaló en la presentación de la nueva temporada "no han querido censurar nada". Y así ha sido.

Lo de Évole muestra dos ataques de cataplexia

Este domingo se emitía "la película" de Jordi Évole junto a Estopa y, por consiguiente, los dos ataques de cataplexia que sufrió el presentador de La Sexta durante la grabación. El primero fue mientras estaban en un bar de copas conversando de manera distendida, cuando el catalán se levantó para ir al baño. Évole iba bromeado de que iba a "mear en morse" y se marchó riendo. Sin embargo, al notar que perdía el equilibrio, se agarró a la espalda de David Muñoz y le pidió que le sujetara: "cógeme, cógeme, cógeme", pero el cantante de Cornellá se reía sin entender lo que pasaba.

Al ver lo que ocurría, algunos miembros del equipo de Lo de Évole corrieron en su auxilio, agarrándolo en el aire antes de que cayera al suelo. Fue, en ese momento, cuando Estopa reaccionaba: "Qué susto me has dado, pensaba que era broma. No me lo puedo creer, Jordi", lamentaba David. Pero este no sería el único ataque, porque sufriría otro mientras iban en el coche, escenas que se rodaron con camera car, es decir, que iban subidos en una grúa y ellos no conducían. En una de las conversaciones dentro del vehículo, también hubo risas, provocando que Jordi Évole tuviera otro ataque y que se tuviera que apoyar en el asiento trasero con la cabeza caída: "Le ha dado otro", soltaron los hermanos Muñoz mirando al presentador de La Sexta, poniendo así el punto final a la entrega.