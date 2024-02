Bronca a la vista entre TVE y la BBC por el plagio de 'El Ministerio del tiempo'

La BBC acaba de anunciar un nuevo proyecto de ficción y las similitudes con la serie de los hermanos Olivares son más que razonables, empezando por el título: 'The Ministry of Time'.

La popular red social X está que arde a raíz del anuncio de la BBC de su nuevo proyecto de ficción. ¿Por qué? Por su argumento. Se trata de una serie sobre el ministerio del tiempo, un departamento del gobierno del Reino Unido que recluta agentes de distintas épocas de los historia. Una ficción que verá la luz bajo el nombre de The Ministry of Time. ¿Os suena algo todo esto? Se supone que se trata de una serie original basada en una novela, todavía no publicada, de Kaliane Bradley, quien se estrenará como autora literaria, precisamente, con este libro. Pero sus similitudes con El ministerio del tiempo, la serie de Pablo y Javier Olivares para TVE, son imposibles de pasar por alto, empezando por el título.

"Sin cortarse un pelo", declaraba, de hecho, el propio Javier al descubrir a través de las redes sociales que desde la BBC se producía una serie que empezaba -y seguía- como la suya y sin hacer mención a una compra de derechos. Una ficción que entre 2015 y 2020 emitió cuatro temporadas y un total de 42 episodios. Y, como no era de otra manera, la reacción de los espectadores fue unánime. Aunque, cabe señalar, que no es la primera vez que se encuentra con una serie similar: en septiembre de 2016, tras ver Timeless demandó a la NBC, a Sony y a sus guionistas por plagio.

El plagio de la BBC a la serie de Pablo y Javier Olivares

En el caso de la BBC, la cadena informaba que la idea pertenece a la novela no publicada de Bradley y que será adaptada por Alice Birch, la guionista de Inseparables, y será producida por A24: "Es una serie que se siente absolutamente única, fusionando el género romántico, el thriller, la ciencia ficción y un drama del estado de la nación", declaraba la directora de BBC Drama, Lindsay Salt. Según la información publicada por el canal británico, entre los personajes habrá un comandante de la expedición ártica de John Franklin de 1845, rescatado de una muerte segura; un capitán de la armada de la batalla del Somme de la Primera Guerra Mundial; un soldado del siglo XVII y una viuda de la Francia revolucionaria.

Estos personajes tendrán que encontrarse en pleno siglo XXI teniendo que compartir piso y teniendo que aprender los hábitos y costumbres de la vida contemporánea. Y, entre este proceso de adaptación y tensiones románticas, se desarrollará una "conspiración en el ministerio". Una trama muy conocida para los seguidores de la serie española de TVE. Es más, el propia Olivares, a través de las redes sociales, bromeaba con todo el asunto: "Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo". El creador de la serie, además, aprovechaba para pedir al ente público que actúe ante la vulneración de los derechos de una obra icónica de la corporación: "Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar. No sé... Digo yo, eh…".

¿Hará el ente público algo al respecto? De momento, la corporación ha anunciado que solicitará explicaciones a la BBC y ha explicado que ni RTVE ni la productora que se hizo cargo de la producción de la serie han otorgado licencia alguna ni a la pública británica ni a ninguna empresa productora para la adaptación de El Ministerio del Tiempo

Por ello, RTVE solicitará a la BBC "las explicaciones oportunas" sobre el anuncio que realizó este jueves "sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses".