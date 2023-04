Mediaset, sin Vasile, "roba" a Antena 3 uno de sus programas para revivir Cuatro

El grupo de comunicación ha llegado a un acuerdo con Shine Iberia, la cual había sido vetada por Paolo Vasile, para la compra de ‘Me resbala‘ para relanzar su cadena secundaria.

Los rumores eran ciertos y a las pruebas hay que remitirse. Hace unas semanas, se rumoreaba que Alessandro Salem, el nuevo consejero delegado de Mediaset España levantaba el veto histórico a las productoras Boomerang TV y Shine Iberia impuesto por Paolo Vasile. Ahora, con el acuerdo alcanzado entre el grupo y la productora de Masterchef para la producción de Me resbala por parte del grupo de Fuencarral, el rumor se convierte en realidad, siendo la primera productora en recibir luz verde a uno de sus programas en la nueva etapa de Mediaset.

Yotele ya avanzaba que Mediaset ha llegado a un acuerdo con Shine Iberia para comprar Me resbala, el concurso presentador por Arturo Valls en Antena 3 durante seis temporadas entre 2013 y 2021. Y ahora, el grupo de comunicación ya estaría trabajando en la producción y la intención es que las grabaciones se inicien en mayo. La intención de Mediaset es, además, utilizar este formato de entretenimiento para relanzar Cuatro. Una tarea que dará comienzo en breve con el estreno de Código 10 y En busca del Nirvana, el reality de aventuras que presentará Raúl Gómez.

El "estreno" de 'Me resbala' en Cuatro

En su etapa en Antena 3, el programa en el que siete cómicos se someten cada semana a diferentes juegos de improvisación contaba con Arturo Valls como presentador, pero no se sabe, por el momento, quién se pondrá al frente de Me resbala en esta nueva etapa que comenzará en Cuatro. Pero lo que sí se sabe es que, con este acuerdo, Shine Iberia trabajará por primera vez con Mediaset después de que Paolo Vasile vetase a la productora de MasterChef por su "venganza" hacia Macarena Rey, la CEO de la compañía. En 2009, Rey era responsable de BocaBoca, la productora que se encargaba de realizar Pasapalabra. Pero el grupo se dio cuenta de que la propietaria original de los derechos no tenía registrado ni el nombre ni el "rosco", lo que llevo a Vasile a arrebatarles la producción.

Pero no solo eso, sino que registró el nombre y creó Xanela Producciones, una productora con parte del equipo del concurso que presentaba Christian Gálvez para seguir con la producción del formato hasta que en 2019 el Tribunal Supremo obligó a cesar las emisiones. A partir de entonces, Mediaset mantiene un litigio con ITV (propietaria original), y Paolo Vasile ordenó un "veto" a Macarena Rey, que tras la creación de Shine Iberia, no había podido siquiera presentar ningún tipo de proyecto al grupo.