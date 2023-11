Telecinco engaña a Pipi Estrada y lo paga Terelu Campos: a la luz su intimidad

El periodista deportivo reaparece en televisión y se somete a una prueba de hipnosis que termina en otro escándalo y en una guerra en la que entra la hija, Alejandra Rubio.

Parece no haber paz para Terelu Campos y Carmen Borrego tras el fallecimiento de la matriarca de clan María Teresa Campos. Enfrentadas a Edmundo Arrocet ahora se abre un nuevo e inesperado frente para ellas, el de la ex pareja de Terelu, Pipi Estrada, que ha vuelto a cargar contra ella, aunque esta vez (al parecer) de forma involuntaria.

Pipi Estrada se está enfrentando, lo cuenta Pronto, a un momento delicado a nivel anímico, según dejó entrever el programa Fiesta de Telecinco de este pasado sábado, 4 de noviembre. El periodista deportivo, que en verano puso fin a su relación con Andreína, ha reaparecido en el espacio conducido por Emma García un día después para someterse a una regresión hipnótica con la que ha revivido su pasado y los traumas relacionados con el final de su relación con Terelu Campos... ¿habrá logrado encontrar el motivo del "sufrimiento constante" que asegura arrastrar desde hace años?

Al acabar la regresión, el colaborador se sentó con el resto de compañeros en el plató para debatir sobre lo que había dicho mientras estaba hipnotizado, confirmando que tenía miedo por el ‘engaño’ en el que había caído provocado por el programa de Telecinco. "Tengo una sensación muy rara, como de resaca, lo que recuerdo es que mi cuerpo no era mi cuerpo, yo quería hacer cosas que no podía hacer, me da miedo haber dicho cosas que me puedan costar un disgusto o una demanda, estoy todavía mareado", admitió.

S​in ser consciente de sus acciones, el televisivo afirmó que todos sus recuerdos relacionados de Terelu eran negativos. "Se convirtió en una persona enemiga. Es una persona cruel que me hace daño, es muy cruel que me acusen de cosas que no son. No me dejan descansar, avanzar... ella tiene un pequeño ejército. Es como una secta que, de puertas para adentro, se matan entre ellos, se critican y luchan por intereses", ha asegurado, tal y como recoge la citada revista.



​Pipi, todavía afectado por la hipnosis, también señaló que sentía pena por Alejandra Rubio, que se encontraba con él en el plató. Pero ella, por su parte, no dudó en cortarle.

Alejandro Rubio contra Pipi Estrada

Tras ver las declaraciones del periodista, la hija de Terelu Campos le preguntó al hipnotista si tenía "alguna hipnosis para que él pase página". "¿No te aburres de hablar de mi madre? Siempre es la misma historia... es mentira que Pipi sienta ternura por mí, que sepáis que siempre que nos vemos aquí lo que hace es intentar picarme, está engañando a la gente. Te aprovechas de una situación que mi madre no va a contar nunca. ¿Nos puedes dejar en paz? El que tiene que pagar a mi madre eres tú", zanjó la influencer.



Además, durante la regresión, el periodista mencionó a Carmen Borrego y recordó que le envió un mensaje el día en que María Teresa Campos falleció, pero no obtuvo respuesta. "¿Por qué tanto odio en esa familia?", se preguntó, dolido y con el puño cerrado, algo que podría significar, según Jorge Astyaro, que sigue sin querer soltar esta historia.

A lo largo de su relación, Pipi Estrada y Terelu Campos se enfrentaron a muchísimos rumores y controversias. Su historia de amor generó mucho interés mediático, y, aunque decidieron separarse en 2005, los dos, y sobre todo él, han seguido hablando sobre ella, concluye Pronto.