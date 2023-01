Nuria Roca toma una drástica decisión tras ser amenazada por fans de Shakira

La presentadora de La Sexta ha confesado en "La Roca" que ha recibido algún que otro mensaje tras comentar en una publicación de Piqué y Clara Chía: "no sabéis la que me ha caído".

Todavía hay Shakira vs Piqué para rato. Tras la "polémica" canción que publicó la colombiana junto a Bizarrap, la población se ha dividido en dos: en los que apoyan al ex futbolista y los que apoyan a la cantante. De hecho, se ha convertido en un tema "muy sensible" y hay que andar con mil ojos a la hora de opinar. Y si no, que le pregunten a Nuria Roca, que ha tenido que tomar una decisión después de "varios encontronazos" con algunos fans de la de Barranquilla.

El pasado miércoles, Piqué subió a su cuenta de Instagram una fotografía a su perfil que, más que presumir de pareja, parecía toda una declaración de intenciones. En ella, el exfutbolista del Barça mira a cámara junto a Clara Chía, en lo que parece que es un restaurante. La imagen, como tal, no daba ninguna novedad sobre esta relación, pues ya han sido muchas veces en las que se les ha podido ver juntos desde que el matrimonio anunció su divorcio.

Nuria Roca ha tenido que bloquear a fans de Shakira

Sin embargo, esta fotografía escondía algo más, pues ha supuesto un punto de inflexión en esta historia: es la primera vez que Piqué publica un posado junto a Clara Chía. La imagen, sin texto alguno, solo ellos dos, llegaba tras días de rumores de infidelidad por parte del jugador a su nueva pareja y precisamente cuando se cumplían diez días de la última canción de Shakira, todo un éxito mundial que cuenta con mensaje para ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique)

Esta sencilla imagen se llenó de reacciones y comentarios, entre el que se encontraba uno de Nuria Roca. La presentadora de La Sexta aprovechaba este domingo su programa, La Roca, para denunciar el "ataque" y las "amenazas" que ha recibido por parte de los fans de Shakira por el comentario que dejó en la publicación del ex futbolista. "A mí se me ocurrió poner: qué guapos. Bueno, no sabéis lo que me ha caído, no he bloqueado a más gente en mi vida", confesaba la periodista valenciana. "Lo que tienen que estar esta gente es tremendo. De verdad, yo me solidarizo, tanto con los de un bando como con los del otro. Mucha agresividad", zanjó.