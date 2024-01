Bob Pop vuelve a las andadas en la SER: esta vez contra la educación privada

El colaborador de Ángels Barceló vuelve a aprovechar su espacio en el programa matinal de la cadena para arremeter en esta ocasión contra la linertad de enseñanza.

Año nuevo vida nueva es un dicho muy repetido cuando llega un nuevo año y que se puede aplicar en muchos casos. Sin embargo, no es el de Bob Pop, que sigue utilizando el altavoz que le proporciona el programa de Àngels Barceló en la Cadena SER para cargar duramente contra aquello que no le gusta. Siempre escudándose en su supuesto humor y en la libertad de expresión.

Pero como también dice otro dicho: 'consejos vendo pero para mí no tengo'. Y es que al colaborador de Hoy por Hoy se le llena la boca con su defensa a la libertad de expresión pero no duda en atacar a otro tipo de libertad, como el de enseñanza o el de libre elección de la misma por parte de los padres para sus hijos si no coincide con sus gustos. No solo eso, sino que hablando del odio que está presente en la sociedad de hoy en día y criticándolo precisamente demuestra su odio hacia cualquier cosa que para él va en contra de sus valores. Es decir, critica el odio esparciendo odio.

“Contra el odio, las mascarillas no funcionan” 😷



🧑‍🏫 El primer antídoto contra el odio de @BobPopVeTV, erradicar la educación privada y concertada, ese “criadero de élites” y esas “burbujas con paredes opacas”.https://t.co/nwhSSDWeKL pic.twitter.com/e9hP0AS1hB — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) January 8, 2024

En eso es un auténtico experto Bob Pop, que esta vez carga contra la enseñanza privada y concertada y defiende su eliminación. “Me parecen absolutos criaderos de élites, son burbujas con paredes opacas. Cuando hablamos de burbujas siempre parece que hablamos de burbujas con paredes transparentes, pero no es así”, comentaba el colaborador, cuya frase la remataba la propia presentadora: “Y no sabemos lo que pasa dentro de esa burbuja”.

Y es que para Bob Pop, el odio desaparecería con el simple hecho de que todo el mundo fuera a una escuela pública. Una afirmación que seguro chirría en la cabeza de muchos profesores o padres que tienen que vivir episodios de bullying diarios. En escuelas privadas y públicas también. En definitiva, otro sin sentido más de un Bob Pop que cada vez que se pone el micrófono amarillo de la SER delante se viene arriba dando lecciones y, en este caso, coartando el derecho a elegir de los padres la enseñanza que dan a sus hijos.