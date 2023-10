Ridículo mayúsculo de un colaborador de Barceló a raíz de la crisis migratoria

La afirmación de Nacho Corredor al intentar defender la actuación del Gobierno con el reparto de inmigrantes le ha dejado en evidencia. Los datos que aportan están lejos de la realidad.

La crisis migratoria y el reparto de los inmigrantes llegados a Canarias por las diferentes Comunidades sigue dando de qué hablar y parece que habrá tema para rato. Principalmente -y tristemente- porque el goteo incesante de pateras no para y tanto el Gobierno canario como ONGs no dan a basto. Sin embargo parece que para el colaborador de ‘Hoy por hoy’ en la Cadena SER Nacho Corredor, el impacto de su llegada y acogida no es para tanto.

Así lo ha expresado durante su intervención con Ángels Barceló en el debate sobre el tema que mantenían en el matinal de la principal emisora de PRISA. Y es que, su afirmación sobre la llegada de inmigrantes no ha pasado desapercibida y en especial los datos que ha aportado.

Corredor, en su afán de defender al Gobierno y acusar al Partido Popular de xenofobia por pedir más información del traslado a sus territorios de estos inmigrantes llegados a las islas, afirma que en un país con tantos habitantes como el nuestro “asumir el impacto de la llegada migratoria de 1.000 personas no tienen ningún tipo de impacto”.

Nacho Corredor: “En un país de 50 millones de habitantes, asumir el impacto de la llegada migratoria de 1.000 personas no tienen ningún tipo de impacto”. pic.twitter.com/X7E0H0sR7A — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 26, 2023

Ese 1.000 es el que chirría en los oídos de cualquiera que lo escuche y esté al tanto del tema. Y es que, solo en octubre, han sido más de 30.000. Entre ellos se incluyen también niños, pero el porcentaje es muy inferior a las personas adultas que son luego las que se recolocan en diferentes puntos de nuestro país. Regiones donde su queja es que, al menos, el Gobierno informe de dicho reparto en sus territorios.

Esos más de 30.000 de tan solo octubre es una cifra ínfima comparada con el cómputo global durante los últimos años, donde la crisis migratoria ha ido creciendo hasta desbordarse. Y es que para Nacho Corredor parece que los que están llegando ahora a España son los primeros que lo hacen. Como era de esperar, los usuarios en las redes han saltado por las palabras del colaborador de la SER.

Según el INE, el número de extranjeros en nuestro país aumentó en 100.394 personas durante el segundo trimestre de este año 2023 hasta alcanzar un total de 6.335.419 a 1 de julio de 2023. En cuanto a los últimos datos sobre la población nacida en el extranjero son de 8.457.886 personas. Este grupo es el de los que ya han conseguido la nacionalidad española habiendo nacido fuera de nuestras fronteras.