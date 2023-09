Tragedia en First Dates: muere un joven concursante y afecta de lleno al PP

El drama golpea al programa de Cuatro por el tráfico fallecimiento de Kike, uno de los aspirantes a encontrar el amor más recordado del restaurante de citas más famoso de la televisión.

Quienes han ido a First Dates, el programa de citas a ciegas que presenta Carlos Sobera y que da alegrías de audiencia a Cuatro, aseguran que pasan a formar parte de una familia televisiva muy especial y que un vínculo les une directamente con el programa.

Los telespectadores fieles a este formato de la segunda cadena de Mediaset recuerdan muchas de las citas por las singularidades de los aspirantes a encontrar pareja y, seguramente, ese es el caso de Kike, un joven de 22 años natural de Hellín (Albacete) que hace unos meses pasaba por el programa para encontrar el amor.

Hubiese sido uno de tantos pero Enrique López, Kike, buscaba algo muy peculiar: un chico muy “kinki”. Según explicaba él mismo, busco "un modernito, un artista. Me gustan los yonkies, que esté en el banco, lo veas y digas: 'Me va a joder la vida'. De esos me gustan a mí. Los macarras, no los buenos", decía en el espacio de citas televisivas más famoso.

Unas aspiraciones que revolucionaban las redes sociales y que ponían en el foco de la noticia a lo que hasta ese momento había sido un joven anónimo más. Ahora, por desgracia, Kike vuelve a ser noticia pero por un hecho trágico: era el joven desaparecido que la policía, protección civil, bomberos y voluntarios buscaban desde hacía días en Cuenca.

Kike y Carlos Sobera, en la cita.

El dispositivo de búsqueda encontraba el cuerpo de Enrique López en la zona de miradores de la capital conquense. La Policía baraja como principal hipótesis de su fallecimiento que el joven hubiese acabado con su vida de forma voluntaria.

Luto en el PP

Kike estudiaba arte dramático y estaba oficialmente desaparecido desde el pasado día 14 de septiembre. Desde ese día se buscaba activamente a diario y la imagen del joven estudiante circulaba por las redes sociales con la esperanza de obtener alguna pista que resolviera de manera feliz el misterio.

La noticia de su fallecimiento también ha golpeado al Partido Popular de Castilla-La Mancha porque Kike era hijo de una conocida concejal del PP en la localidad albaceteña de Hellín.

Precisamente en el conocido programa de Sobera el joven hacía referencia a su madre en la presentación de su cita: "yo no quiero un 'cayetano' ni un ingeniero. Yo quiero un ‘antifa’ que me regale mecheros. Mi madre me va a matar".

Kike encontró el amor o, al menos, su cita fue un éxito porque en la decisión final ambos se dieron un “sí” a la famosa pregunta de “¿tendrías una segunda cita con…?”.

First Dates de Cuatro últimamente ha generado muchas noticias fuera del programa. Recientemente les contábamos en ESdiario que un concursante, Eloy de 44 años, había sido noticia por haber presuntamente asesinado salvajemente a cuchilladas a otro hombre que ejercía como camarero en un bar de Córdoba.