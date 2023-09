Un cruel asesino se cuela en First Dates de Cuatro y la cita acaba en desastre

Eloy, de 44 años, parecía un concursante más que quería buscar el amor en el programa de Carlos Sobera. Nadie sabía que iba a acabar, con 27 cuchilladas, con la vida de un hombre en Córdoba.

El pasado mes de agosto salía a la luz la noticia sobre el brutal asesinato -hasta 27 cuchillazos- de un vecino de Córdoba a otro hombre en un bar de la localidad.

Pero ahora conocemos, tal y como recoge Prensa Ibérica, que lo alarmante del crimen no fue solo la ferocidad de los actos, sino la identidad del presunto asesino: se trata de Eloy, un hombre de 44 años que había salido en First Dates de Cuatro pocas semanas antes del suceso.

Pero es que, además, su cita es una de las que se recuerdan últimamente del programa de Carlos Sobera porque considerada una de las citas más breves de la historia del programa: no probaron ni la cena.

Eloy protagonizó una escena muy polémica junto a su compañera de velada, Mercedes (40). Ambos discutieron porque Mercedes quiso terminar pronto la cita alegando que no le gustaban "los calvos". Eloy no encajó bien la crítica - pese a que ella se disculpó por si había sonado violento - y respondió tajante: "A mí me gustan delgadas".

A pesar del desafortunado comienzo, Eloy quiso enderezar la situación: "Eso no quita que pueda sentarme en una mesa con una persona que no esté delgada y que podamos tener una conversación".

Sin embargo, tal y como destaca la citada información, Mercedes no estuvo por la labor y el encuentro terminó antes de lo previsto. No obstante, sí pudo saberse algo de quién es (o quién dijo ser) Eloy, que pasó de ser un simple invitado del programa en busca del amor al presunto asesino de un hombre en Córdoba.

Eloy, así se presentó a Carlos Sobera

Un hombre soltero, sin hijos y camarero de Córdoba. Explicó que en el pasado había sido adiestrador de perros de la unidad canina del Ejército durante 6 años. Eloy buscaba una relación formal, una mujer "con la que llevarse bien". No mostró ninguna preferencia física -como hacen muchos participantes-, simplemente quería "una persona normal".

Después de estas declaraciones se encontró con Mercedes en la barra del restaurante, donde los participantes suelen intercambiar un par de frases antes de pasar al comedor. Ninguno de los dos mostró interés en el otro durante los primeros instantes de presentación. Tanto fue así que una camarera tuvo que intervenir para que entablaran una conversación.

#FirstDates7J



Una nueva pareja "que se separa en @firstdates_tv " pic.twitter.com/NCbZavzAGt — Mi Mujer Yo y Viceversa (@PenseConELPito) June 7, 2023

Al pasar al comedor la cosa fue a peor. Era evidente que no había ningún tipo de 'feeling' entre los dos solteros, y tampoco intención de conocerse. Mercedes decidió ser clara y al poco de sentarse en la mesa le dijo a Eloy: "Tú eres muy agradable y tal, pero no me atraes físicamente la verdad. No me gustan los hombres calvos".

La tensión aumentó todavía más cuando Eloy le respondió que a él le gustaban "delgadas". Tras el cruce de reproches, los comensales llamaron a la camarera para informarle de que su cita había terminado y que se querían marchar.

Ya separados, los solteros fueron interrogados de nuevo por el programa que presenta Sobera. Le preguntaron a Eloy por qué había terminado tan pronto la cita: "No la soporto", respondió. En la rueda de preguntas posterior ambos prometieron volver a 'First Dates' si podían tener una cita con otra persona, para darle una segunda oportunidad al "programa del amor".

Mercedes es posible que vuelva, Eloy lo tiene más difícil, en prisión y a la espera de juicio fue presuntamente 'cazado' por otras cámaras asesinando a su víctima.