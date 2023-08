Lara Álvarez sale escaldada con la última decisión de Telecinco para su parrilla

La estrategia a la que ha recurrido la principal cadena de Mediaset para reajustar su programación veraniega, debido al bajo consumo televisivo en esta época ha afectado a 'Me resbala'.

El verano pasa factura a todos. Las principales perjudicadas, indudablemente, son las cadenas de televisión, pues el consumo desciende notablemente. Mientras otros deciden reforzar ciertas franjas con nuevos estrenos, aunque sean reposiciones, otros grupos apuestan más por atrasar sus contenidos. Así, Mediaset España ha decidido paralizar las emisiones de Me resbala, a pesar de la ligera subida experimentada por el programa que presenta Lara Álvarez la semana pasada.

El formato de Shine Iberia tras sus primeras seis entregas, tiene una media de un 9,1% de cuota de pantalla y unos 897.000 espectadores, dos décimas por debajo del dato con el que Telecinco cerró este pasado julio. Sin embargo, los seguidores de este formato de humor no faltará este martes, 8 de agosto, a su cita semanal con los espectadores. Pero no será una nueva entrega, sino que la audiencia se encontrará con un refrito. Es decir, bajo el título Me resbala más, los seguidores podrán disfrutar de una selección de los mejores momentos del programa, cubriendo así todos los martes de agosto.

Telecinco da "descanso" a Lara Álvarez

Me resbala, en su nueva etapa en Mediaset, tras sus años en Atresmedia, tiene todavía pendiente tres entregas de las nueve acordadas entre el grupo de Fuencarral y Shine Iberia. Si no hay nuevos cambios, tras el parón de esta semana, el programa que presenta Lara Álvarez se despedirá de la audiencia una semana más tarde de lo previsto, concretamente el 29 de agosto. Como decíamos, con esta particular estrategia, Telecinco se cubre todos los martes hasta finales de mes, emitiendo este 8 de julio un refrito, reservándose las tres que quedan para emitirlas a partir de la próxima semana.

Ya disponible el programa completo de #MeResbala 📺 https://t.co/o46ouTK829 — Me Resbala (@meresbalatv) August 1, 2023

Se podría pensar que este movimiento de Telecinco se debe a algún gran estreno o evento destacado por parte de la competencia. Pero nada más lejos de la realidad; se debe al bajo consumo televisivo. De esta manera, Mediaset no tendrá que programar ninguna oferta diferente a Me resbala para despedir agosto. El año pasado durante esta misma semana, Telecinco prescindió también de Viernes Deluxe para ofrecer en su lugar un refrito. Todavía quedan bastantes días para que arranque una nueva temporada, pero la principal cadena del grupo de Fuencarral ha empezado a ponerse ya las pilas y quiere empezar con buen pie, después del año tan movido que lleva. Esto lleva a pensar que podrían estrenar el 5 de septiembre alguna de sus nuevas apuestas.