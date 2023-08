Jorge Javier Vázquez reaparece entre lágrimas y hiela a Mediaset y a sus fans

El presentator de Telecinco estaba desaparecido de todo (televisión, blog y redes sociales) desde hacía más de dos meses y ahora ha decidido romper su silencio, generando un mar de dudas.

Ha vuelto. O por lo menos se ha manifestado para sus seguidores a través de las redes sociales. Jorge Javier Vázquez, tal y como ha comprobado ESdiario, ha publicado un post en su perfil de Instagram en el que ha dejado bastante confusos a sus seguidores y, de paso, genera muchas dudas en Mediaset donde se espera que regrese en septiembre.

Vamos por partes, el presentador de Badalona, como saben nuestros lectores, ha estado dos meses totalmente desaparecido tras anunciar que se retiraba de la televisión por salud mental. Lo hacía con un alarmante mensaje después de 'borrarse' de Telecinco por una baja laboral.

Desde entonces nada se ha vuelto a saber públicamente de él, más allá de algunas fotografías visitando un centro de salud madrileño. Ni estuvo en el final de Sálvame ni tampoco en el de Viernes Deluxe. Tampoco en la gran final de Supervivientes 2023, gala que por primera vez presentó Carlos Sobera.

Ahora reaparece con un mensaje que como decimos genera dudas sobre su regreso a la televisión porque está cargado de emociones y el propio Jorge Javier destaca en él que, pese a que escribe desde una situación alegre (viaje a Buenos Aires para ver a su amiga la actriz Nacha Vegara), lo hace lleno de lágrimas.

Pero, sobre todo, la despedida del post es lo que ha alarmado a sus seguidores y también, según fuentes próximas a Mediaset, a su propia cadena que le espera para septiembre: "hasta siempre", ha escrito Vázquez en su Instagram.

Jorge Javier Vázquez y sus palabras

Lo lógico es que hubiese puesto un "hasta pronto" o un "nos vemos en septiembre", haciendo mención a su programada reaparición en Telecinco. Y es que Mediaset España quiere que Jorge Javier regrese con Cuentos chinos un programa de entrevistas para competir con El Hormiguero del imbatible Pablo Motos en Antena 3.

Reproducimos el contenido íntegro de las palabras de Jorge Javier Vázquez a sus seguidores:

"Escribe Borges: 'A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire'. Me sucede lo mismo con @nachaguevaraoficialok Fui a verla actuar tres días seguidos, y los tres acabé llorando a lágrima viva escuchando el monólogo final. Cenando, el domingo, me dijo algo precioso: 'Jamás olvidaré cómo me mirabas desde la platea'. Como si fuera un adolescente de 17 años. Y que cuando pronunció lo de 'sé que han cruzado fronteras para oírme' y se dirigió a mí, no pudo detenerse mucho en las palabras porque también estaba muy emocionada. El poder terapéutico del teatro en todo su esplendor. Casi diez años que no nos veíamos. Vine por ella a Buenos Aires. Para verla, para agradecerle todo lo que me enseña desde la distancia a través de sus charlas y de sus entrevistas. Está siendo un viaje emocional muy intenso -ayuda la apabullante belleza de Buenos Aires, no cabe duda- que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento. Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma. Os deseo un mes de agosto inolvidable. Hasta siempre.