Sostres escribe sobre Dani Sancho y el Papa Francisco en ABC y revienta Twitter

El polémico columnista catalán del diario de Vocento ha cosechado innumerables críticas por sus dos últimos artículos de opinión publicados en el periódico.

Ya sabemos lo que le gusta a Salvador Sostres provocar, pero, incluso para sus seguidores más acérrimos, sus últimos dos artículos de opinión en el diario ABC parecen haber superado algún que otro límite.

Si el colaborador catalán escribía hace unos días sobre Daniel Sancho, el joven español encarcelado en Tailandia después de haberse declarado culpable de asesinar y desmembrar al médico colombiano Edwin Arrieta, el más reciente de sus artículos se centra en la figura del Papa Francisco, a cuenta de sus últimas acciones contra el Opus Dei, y, como no podía ser de otra manera conociendo un poco a Sostres, el Sumo Pontífice tampoco sabe demasiado bien parado.

"Francisco no cree en Dios... tiene una "reducida capacidad mental".... lideraría el pelotón de linchamiento a Jesucristo... y le expulsaría del templo por fariseo", son algunas de las joyas que ha escrito Salvador Sostres en el periódico del grupo Vocento.

"Francisco no quiere alargar los dedos para tocar la cara de Dios", continúa el catalán en otro espacio del articulo, "sino volver al mundo de su reducida mental para no tener que hacer ningún esfuerzo por comprenderlo". La actuación del Papa Francisco respecto al Opus Dei es catalogada por Sostres como "ataque populista y montonero", "la Obra es la élite de la Iglesia y Francisco la persigue porque no alcanza su nivel intelectual ni espiritual".

Por la publicación de este artículo, numerosos internautas han pedido ya explicaciones a Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC, aunque nada comparado con las innumerables críticas que suscitó el escrito de Sostres sobre el crimen cometido por Daniel Sancho en Tailandia y por el que se encuentra actualmente encarcelado en aquel país asiático.

Salvador Sostres ha escrito, con total impunidad, un artículo en el @abc_es que justifica el cruel asesinato cometido por Daniel Sancho.



“La mala leche del maricón", que es retorcida, perversa, desesperante y puede llevarte a la enajenación”, dice.



A parte del insoportable tufo… pic.twitter.com/DysPZEbcUC — Víctor Gutiérrez (@victorg91) August 13, 2023

En el artículo publicado en ABC, Sostres sale en defensa de Daniel Sancho, que pasa a ser "Dani" y ataca sin ningún límite al cirujano asesinado por el joven español. “La mala leche del maricón", que es retorcida, perversa, desesperante y puede llevarte a la enajenación”. Para Sostres, Edwin Arrieta, el cirujano asesinado, descuartizado y tirado en bolsas por diferentes lugares, pasa a ser “un gay retorcido y mafioso” y el polémico columnista catalán aboga por que “a toda costa hay que traer a Dani a España para que lo vea un psiquiatra y un cura para ver qué tipo de tratamiento y redención necesita”.