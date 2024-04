Lomana compara a Sánchez con Chávez y avisa en COPE: “me echan de TVE”

La popular celebrity se desahoga en Fin de Semana de COPE contra el presidente del Gobierno por el fichaje de Broncano por Televisión Española. Se expresa sin pelos en la lengua tanto que...

La celebrity Carmen Lomana está al frente de una seguida sección los sábados en Fin de Semana de COPE. A partir del mediodía charla con Cristina López Schlichting, en la llamada La hora Lomana, un espacio en el que se repasa la actualidad social de la semana y otros asuntos de actualidad, amén de responder a curiosas preguntas de los oyentes.

Tal y como ha comprobado ESdiario este fin de semana Lomana se ha ‘soltado el pelo’ políticamente hablando. Es verdad que la conocida celebrity suele pronunciarse sobre asuntos de política, pero en esta ocasión la cosa ha ido a más al comentar lo que está ocurriendo en Televisión Española con el fichaje de David Broncano.

Carmen Lomana, aprovechando la pregunta de un oyente de la Cadena COPE, no ha tenido repararos en calificar al asunto como “absoluta vergüenza”. Ha responsabilizado directamente a Pedro Sánchez del polémico fichaje del cómico y el fin que se persigue con ello:

“Yo lo que estoy indignada es en cómo el Gobierno ha manipulado lo de Brocano y ha exigido que pongan a David Brocano en Televisión Española para fastidiar a El Hormiguero. Es así de claro. Quitando 15 minutos del Telediario”.

De sus palabras se desprende que no es muy fan del presentador de La Resistencia:

“Broncano estaba haciendo una cosa como de risas y tal en un teatrillo de Madrid y tampoco tenía tanto audiencia eh. Y que le paguen, a mí me habían dicho que eran 14 millones de euros y me ha parecido un disparate y luego he visto que es más todavía. Y eso no lo paga el Gobierno, lo pagamos nosotros”.

Pedro Sánchez 'chavista'

La conocida colaboradora de televisión e influencer insistía en sus argumentos y comparaba al presidente del Gobierno con el dictador venezolano Hugo Chávez:

“¡Hombre por favor, que es una televisión pública! Estamos ya como con Chavez. Manejo la televisión pública, quito y meto a quien me molesta. Y mira, a lo mejor me la estoy jugando porque trabajo en Televisión Española, pero estoy criticando esto como lo está criticando casi todo el mundo que trabaja en la Casa”.

Y hacía una comparación entre los 28 millones de euros que se le van a pagar al hasta ahora presentador de Movistar Plus + con el proceder habitual en RTVE:

“Porque es una vergüenza. Porque además en Televisión Española es de los sitios que peor pagan y ni siquiera te envían un coche a buscarte. Te tienes que pagar tú el taxi”.

Y Lomana cerraba el asunto atreviéndose a augurar su negro futuro en la sanchista TVE:

“Probablemente mañana cuando vaya me dirán que no vuelva más. ¡Mira, me da lo mismo!”.