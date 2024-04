Explosivo Consejo: ¿de quién es TVE? Pues eso, de Pedro Sánchez y de Broncano

Este jueves pasará a la historia de Televisión Española como el día que asumió la presidencia la socialista confesa, y orgullosa, Concepción Cascajosa y lo hace con deberes de La Moncloa.

Este jueves 4 de abril es el día del estreno de Concepción Cascajosa, Conchi, al frente de la presidencia de RTVE tras el bochornoso espectáculo en los Consejos de RTVE de antes de Semana Santa, en los que se cesaba al director de Contenidos Generales de TVE, José Pablo López (primero) y a la presidenta interina, Elena Sánchez, después, fueron censado por los consejeros.

La operación fue impulsada desde La Moncloa porque sencillamente la presidenta ya no le valía a Pedro Sánchez por no ejecutar la orden directa del presidente del Gobierno: su orden contra Pablo Motos (Antena 3 El Hormiguero) fichando a David Broncano para 'migrar' La Resistencia de Movistar Plus + a La 1 de TVE.

Moncloa quería una nueva presidencia con garantías de lealtad ciega al sanchismo y encontraba la figura perfecta: la socialista confesa Conchi, pese a quedar demostrado que era, por méritos, la última de la clase para estar al frente del exigente monstruo de la televisión pública.

Tal y como ha podido saber ESdiario, este primer Consejo de Cascajosa tiene dos órdenes de La Moncloa: purgar a la jefa de gabinete de la Presidencia de RTVE, Verónica Ollé y prácticamente formalizar el fichaje de Broncano: la productora El Terrat, del no menos socialista Andreu Buenafuente, tiene hambre de millones.

Según ha trascendido, el contrato ya está blindado en dos temporadas (el último servicio, de momento el último, de José Pablo López al Gobierno) por un precio de 14 millones de euros cada una. Además, durante el primer año y medio, el programa estará anclado en el Access Prime Time de La 1 sean cuales sean sus resultados y solo en la segunda temporada se podrán valorar otras opciones si el formato no supera los 7,5 puntos de share.

Un contrato leonino que sólo responde al capricho de Sánchez y a su obsesión por controlar a los medios de comunicación y silenciar a sus 'enemigos mediáticos': el mencionado Motos, Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Carlos Alsina...

Conchi Cascajosa y Pedro Sánchez van a bajar un piso más en el sótano del fracaso de RTVE: en una ruinosa situación económica y con una pérdida de audiencia e influencia que jamás se recordaba en la historia de la televisión de todos los españoles.

David Brocano, la ruina que se avecina

Tal y como les avanzaba ESdiario, además los datos de David Broncano en Movistar Plus son pésimos.

Para no aburrir a los lectores con cifras, ESdiario las dispone desde febrero del año 2017 hasta el mismo mes de este 2024, les vamos a resumir la verdadera trayectoria de David Broncano en cuanto audiencias.

El primer titular sería que La Resistencia ocupa el número 46 en el ranking de programas de la televisión pago.

Como era de esperar con este dato, la cuota de pantalla del cómico madrileño es casi insignificante. Testimonial para Movistar Plus. Así, la temporada de mayor éxito para La Resistencia fue la 2019/2020 en la que promedió un raquítico 0’59% de share.

A partir de ese año, los datos fueron a la baja, precisamente hasta tocar fondo en esta temporada actual (en la que Sánchez, pese a estos datos negativos, sueña con llevarle a La 1) en la que sólo promedia el ruinoso dato del 0.15%.

Pero, como nosotros, en La Moncloa conocen un dato aún más negativo que deja en evidencia que estamos ante un capricho de Pedro Sánchez: los datos por edad que tanto interesan al Gobierno para empujar a RTVE al polémico fichaje y tratar de competir con Pablo Motos son clarificadores: los jóvenes no son el grupo mayoritario de seguidores de Broncano y, además, progresivamente han ido dando la espalda al cómico, desde el 0’91 de la temporada 2019/2020 al 0’24% de share de la actual (edades entre los 24 y 35 años).