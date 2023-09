TV3 sacude a Julia Otero y emite su incidente con Teresa Campos: “Petarda, pija”

Las redes sociales siguen hablando del fallecimiento de quien fuera la reina de las mañanas televisivas y ofrecen su particular homenaje, pero uno en particular se está haciendo viral.

Málaga acogía el funeral para despedir a su vecina más querida, María Teresa Campos. Tras su fallecimiento hemos conocido cómo se han tomado este dramático trance la parte de su familia más mediática: Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio.

También hemos conocido todo tipo de reacciones y muestras de condolencias, como la de los Reyes Felipe y Letizia, Mariano Rajoy… o la presencia en el tanatorio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez o la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En cuanto al despliegue de los medios, todos han sido unánimes a la hora de ensalzar las cualidades profesionales y humanas de la matriarca de las Campos y ha destacado, sobre todo, la cobertura de las grandes televisiones de España -Televisión Española, Telecinco y Antena 3- cadenas en las que la fallecida malagueña ha desarrollado parte de su dilatada carrera profesional.

Igualmente, las redes sociales se han llenado de muestras de condolencias y de muchos tributos a María Teresa en forma de recuerdos de sus grandes momentos en la pequeña pantalla.

TV3, rescata el vídeo de Julia Otero

En este sentido, estos días y gracias a TV3, la televisión autonómica catalana, se ha hecho viral de las redes uno de los momentos más tensos de María Teresa Campos en televisión y que, sin embargo, ha pasado hasta ahora bastante desapercibido.

📺 Un moment històric de la televisió a "La columna" de TV3 l'any 2002. Una conversa entre dues grans comunicadores, @julia_otero i Maria Teresa Campos. Dos anys després, elles mateixes se'n reien



Recuperem el moment per homenatjar la periodista andalusa que ha mort avui pic.twitter.com/iR6ZR9GS1B — TV3.cat (@tv3cat) September 5, 2023

Un incidente que ocurría en uno de los programas de TV3, durante una entrevista entre las dos comunicadoras. Ocurría en el espacio La Columna, que presentaba Otero en el año 2002.

Julia Otero se dirigía en estos términos a Teresa Campos:

“Tu que has dirigido informativos de cadenas de radio, que se nota que manejas la información… ¿por qué te arremangas luego a las 11 de la mañana y te pones petarda?”.

Teresa Campos tardaba unos segundos en responder y con gesto serio arremetía contra Otero:

“Bueno, no sé yo… petarda es una consideración tuya, una cosa que tú la calificas de petarda a mí me puede parecer que no es ser petarda sino sencillamente ser cercana. Quiero decir que tampoco hay que ser tan pija. Porque si tú me dices petarda a mí, porque si tú me dices petarda a mí, yo te digo pija a ti”.

El vídeo viral recoge el momento del reencuentro entre ambas, dos años después, en el que Teresa Campos le pregunta a Julia Otero si sigue siendo pija. La gallega contesta que se ha vuelto petarda y Campos responde que ella sigue siendo "petarda".

Por cierto, que el tuit de TV3 subtitula y traduce al catalán la charla entre ambas, que se produce lógicamente en castellano. Otra extravagancia más de la televisión de todos los catalanes.